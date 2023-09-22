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詐團騙網友「匯款救白血病童」　蘆竹分局長率隊宣導...及時阻詐

▲桃園市蘆竹警分局昨天上午在轄區中信銀行蘆竹分行進行防詐宣導，正巧碰到李姓男子欲匯款給網友，分局長陳清華上前建議立即查證，可查明是否為詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局昨天上午在轄區中信銀行蘆竹分行進行防詐宣導，正巧碰到李姓男子欲匯款給網友，分局長陳清華上前建議立即查證，可查明是否為詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局昨（21）日上午在轄區中信銀行南崁分行進行防詐宣導，由分局長陳清華親自帶隊，此時，一名李姓男子在櫃檯執意要匯款6萬元給網友，行員質疑可能遭詐騙連忙解釋，陳清華見狀立即建議馬上查證，偵查隊長也提供類似詐騙案例分析，李男經查證後確認自己被詐騙，果斷放棄匯款念頭，及時保證自己荷包失血。

蘆竹警分局分局長陳清華昨天上午，率領分局團隊至中信銀行南崁分行進行金融機構防詐演練業務宣導，以提升行員關懷提問技巧，提高詐騙攔阻率，並對阻詐有功行員頒獎，以建立警民良好互動。

正在宣導時，一名李姓男子臨櫃欲匯款，行員詢問時，李男聲稱9月初於臉書社團與加入某位網友LINE，剛開始都很正常聊天，但本月18日網友突開口指稱，因小孩罹患急性白血症需緊急開刀治療，因手術費不足，希望能借款6萬元應急，同時提供帳號讓他匯款。

▲桃園市蘆竹警分局陳清華、偵查隊長與行員等人建議李姓男子立即查證，確認是否被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局陳清華、偵查隊長與行員等人建議李姓男子立即查證，確認是否被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

行員隨即通知正在宣導中的分局長等人，由於李男執意匯款救急，行員、分局長陳清華與偵查隊長等人，向李男宣導詐騙案例，並分析網友利用人性弱點等可疑處，同時建議立即查證，李男親自查證後證實被詐騙，立即放棄匯款念頭，也感謝警方與行員及時勸阻，保住自己荷包免於失血。

蘆竹分局長陳清華表示，警方將持續進行識詐、堵詐、阻詐、懲詐等各項工作，目前詐騙手法以「假網路拍賣」、「解除分期付款詐欺」、「投資詐欺」等方式為主，籲請民眾接獲詐騙訊息時，可撥打110或165電話諮詢，小心查證以避免被騙讓自己荷包失血。

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