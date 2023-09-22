池上鄉吳阿森榮獲稻米達人「台灣好米組」全國冠軍

▲池上鄉吳阿森(左3)榮獲稻米達人「台灣好米組」全國冠軍 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

被喻為稻米界最高榮譽的「112年台灣稻米達人冠軍賽」在19日揭曉，經過全國各地稻米高手激烈競賽後，台東縣池上鄉吳阿森農友以晶瑩飽滿具光澤透明感的外觀，及鮮甜回甘、香Q彈牙的口感，奪得台灣好米組全國冠軍，台長饒慶鈴22日由農業處長許家豪、池上鄉長林建宏陪同，親往池上鄉農會頒發紅榜。

農業部舉辦台灣稻米達人冠軍賽是年度米界盛事，國內稻米品質競賽已辦理超過半甲子，象徵稻米生產端最高榮譽指標，今年共有822位農友報名參賽，其中，75位農友取得全國賽資格，進入全國賽要再經公開換包裝、重新編碼，以盲樣方式接受稻米品質全面性的考驗，從稻穀外觀到感官食味共5道關卡，包含稻穀容重量、糙（白）米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等，參賽者必須掌握稻米品種特性、氣候、土壤及病蟲害防治等多重因素，找出最適栽培管理條件，極為考驗參賽者的專業技術及應變能力。

今年賽制分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」2組，參賽農友需在鄉鎮賽名列前茅，並通過農藥殘留與品種純度檢驗才能取得全國賽參賽資格。池上鄉農會吳阿森以75歲高齡加入產銷履歷行列，重新學習水稻栽培管理之道，栽種品種為高雄147號，細心記錄每個生長階段細節，種出最高品質好米，獲得今年台灣好米組米王。

縣長饒慶鈴表示，台東縣稻米種植面積約6千多公頃，因地理環境、氣候條件適當，擁有天然環境得天獨厚，且縱谷氣候、海岸山脈的土壤及清澈冰涼的溪水都是生產優質稻米的關鍵，整體品質為全台最佳，一直深受國人喜愛，未來縣府會與農業改良場、各鄉鎮公所、農會、產銷班及農友一起努力，持續提昇稻米品質，共同發展台東稻米產業，一起打造台東稻米產業美好的未來。