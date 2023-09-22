補班日甩雨！下周三雨區再擴大　可能大降溫時間曝

▲中秋連假後期可能今年首波東北季風影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天補班日(23日)水氣多，基隆北海岸、大台北、東半部有降雨，其中東北角、宜蘭雨勢最大，中南部和各山區有午後雷雨，周日(24日)起水氣變少，下周三後水氣再增多，雨區擴大，北部、東半部都有降雨，中南部防午後雷雨，中秋連假有熱帶擾動發展變數外，後期嚴防今年首個東北季風可能報到帶來降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天周六補班日水氣持續多，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部有降雨，其中東北角和宜蘭自今晚到明天有較大雨勢，降雨將比今天大些，大台北則有零星降雨，東半部雨勢較小，桃園以南多雲到晴，午後中南部和各地山區有局部短暫雷陣雨。

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周日到下周二水氣減少，黃恩鴻表示，基隆北海岸、東半部有短暫陣雨，大台北僅剩山區有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後中南部和各山區有局部短暫雷陣雨。

下周三之後水氣又將增多，黃恩鴻表示，受低壓帶靠近影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，降雨雨區更擴大，中南部則仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，中秋連假(29日到10月1日)天氣仍有變數，大低壓帶中仍有熱帶擾動發展機會，位南海和菲律賓東方海面，強度變數仍大，還待觀察，目前僅能預測下周三後低壓帶靠近，水氣和降雨將增多，至於東北風是否增強為今年首個東北季風，目前預測下個周六左右有機會，但仍要關注最新預測。