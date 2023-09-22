閨蜜團遊日！「每晚8點趕回飯店」原因雷爆　她怒：晚餐都吃超市

▲日本旅遊示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅行最怕碰到雷隊友，一名女網友氣憤表示，和閨蜜們相約遊日，怎料每晚不到8點就要趕回飯店，讓她們跟另一半視訊，然後每天9點才陸續起床，還慢條斯理地梳妝打扮，就連晚餐都是到超市隨便買，種種遭遇讓她忍無可忍；眾人也看傻直呼，「如果是我就放生，自己去玩」、「旅行遇到這種真的很不行」。

女網友在「爆雷公社」發文吐苦水，「當初說要來場女人之旅，一個個喊拋夫棄子、放生男朋友講得多爽快，結果每天不到8點就趕回飯店，跟另一半視訊還掛睡；出發前列很多美食清單，結果每天睡到9點才起來化妝，悠閒地捲頭髮，然後每天早上吃超商，5天都吃，使得中午要排的店吃不下。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

她接著抱怨，姊妹們逛街買藥妝，買到失心瘋提不動，吵著要回飯店放，「但上野到飯店要40分鐘！回去放完又說想回上野繼續買，其他地方都不用去了啊！我們飯店外面就有松本清，妳們跑那麼遠才失心瘋是怎樣？晚上又很隨便到超市採買回房間吃，明明飯店在鬧區有很多店，為什麼硬要擠小房間坐床上吃。」

對此，網友們紛紛回應，「旅行遇到這種真的很不行」、「這種朋友放生就好，開心玩自己的」、「只能說選好的旅伴很重要，像這種我應該會自己去逛我想逛的，他們想買什麼，想睡多久，就各自解散」、「我會就地解散」、「第一天講不聽，第二天直接放她們自生自滅，為什麼要為了她們的懶怠，來毀了自己美好的旅遊規劃」、「這種隊友我也遇過，只是沒那麼誇張，旅遊找對伴很重要」。

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