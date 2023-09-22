搭北捷捕獲野生市長蔣萬安！國小學童握手興奮喊：今天不洗手了

▲台北市長蔣萬安響應國際無車日，搭乘捷運淡水信義線前往市政府上班。（北捷提供）

政治中心／綜合報導

你今（22日）天搭捷運了嗎？今日是國際無車日，台北市長蔣萬安選擇搭乘北捷淡水信義線、騎YouBike前往台北市政府上班，以實際行動宣導民眾多加利用捷運、公車，或是自行車、步行等方式，響應國際無車日、節能減碳保護地球。

台北捷運表示，蔣萬安市長使用基北北桃都會通定期票刷卡進出車站，不少還在睡眼惺忪的通勤民眾頓時眼睛為之一亮，驚喜捕獲野生市長；在車站巧遇一群國小學童，身為三寶爸的市長忍不住主動上前打招呼，留下溫馨逗趣的場面，與市長握手後的小朋友，更是開心大喊「今天不洗手了！」逗得大家哈哈大笑。

▲不少通勤民眾捕獲到野生市長。（北捷提供）

蔣萬安看到許多通勤民眾出站後，順道至捷運早餐生活節的餐車購買早餐，也特地至攤位前，關心生意狀況，並精心挑選了奶茶、三明治帶回辦公室享用，對於北捷這項便民服務十分讚許。

▲蔣萬安到捷運早餐生活節的攤位挑選早餐。（北捷提供）

店家表示，每天大約準備超過200份餐點，大約9點半前就能完售，生意非常興隆，對於捷運早餐市場充滿高度期待與信心，希望能夠持續為捷運旅客服務。

捷運早餐生活節舉辦至今，營業最佳的前三名車站，分別是台北車站、台北101/世貿及中山站，其中「真芳」及「早安美芝城」均為首次合作進駐台北車站營業，近日將公布下一季招商公告，招募更多有意願的商家進駐，將把捷運車站打造為生活消費的便利站，一站式解決民眾需求，提供更多元化的捷運生活服務。

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