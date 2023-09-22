郵局10／1起停收國際航空郵件「緊急附加費」　每公斤省30~125元

▲中華郵政公司副總楊素珠宣布10月起停收國際航空郵件緊急情況附加費。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應疫情，國際郵件運費高漲，中華郵政國際航空郵件110年3月起需加收「緊急情況附加費」，最多曾有77個國家郵件要收取附加費，由於疫情趨緩，今年4月起部分國家國際郵件陸續停收，迄今僅剩32個國家仍有收取，費用從30元到125元不等，中華郵政今宣布，10月1日起停收國際航空郵件「緊急情況附加費」。

中華郵政副總楊素珠今(22日)表示，自110年3月8日起，國際郵件實施緊急情況附加費，該費用係各類國際航空郵件及國際陸空包裹等出口郵件，遇緊急情況如傳染病疫情，致市場航運價格激增，而加收之費用。因應新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情趨緩，國際航空運能逐漸恢復及市場航運價格趨近穩定，中華郵政公司自112年10月1日起，全面停收各類國際航空郵件「緊急情況附加費」。

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根據統計，中華郵政國際函件每月130萬，包裹每月約4萬5千件，快捷約8萬2千件。中華郵政公司說明，國際郵件「緊急情況附加費」主要是反映航空運價，航空運能恢復後，中華郵政跟航空公司重新檢視合約，運價漸漸回復到疫情前價格，但還沒真正回到2019年疫情前運價，但為了廣到民眾用郵需求，回饋民眾，中華郵政將吸收部分運價，取消附加費。

中華郵政指出，最高峰時曾有77個國家郵件要收取「緊急情況附加費」，每個國家收費費用皆不同，今年4月起已有部分國家陸續停收，6月亞洲國家也陸續取消收取，目前僅受32個國家仍有收取「緊急情況附加費」，美國則從每公斤100多元降到30元，目前收費最高歐洲為寄送到烏克蘭1公斤125元，10月起將全面停收。

楊素珠表示，停收緊急情況附加費後，國際郵件資費將回復至疫情前收費標準，屬國際物流服務資費較低廉之選擇。郵政公司亦持續提供國際郵件普遍、公平、合理之優質服務，歡迎民眾多加利用。