羅一鈞進駐有效！台南登革熱降11%「首見反轉」　拚疫情趨緩2指標

▲登革熱前進應變工作隊針對疫情熱區及中央各部會及國營事業權管場域進行查核及成效評估。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年台南市本土登革熱嚴峻，疾病管制署周一（9/18）成立登革熱前進應變工作隊，由副署長羅一鈞擔任隊長進駐台南。羅一鈞今（22）日宣布好消息，本周台南市登革熱疫情首見反轉，和上周同期相比下降11%，且主要病例集中區如永康區、東區、安南區都有明顯下降；羅一鈞說，後續目標在10月中旬讓單周病例數低於千例，加上連續兩周病例下降，達成這2指標代表疫情趨緩，應變工作隊就可以討論降階或者解編。

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▲▼台南市登革熱本土病例趨勢（上），台南市重點行政區登革熱本土病例趨勢（下）。（圖／疾管署提供）

本周台南市登革熱疫情首見反轉！羅一鈞受訪表示，其實從9月中旬開始，台南登革熱每日新增病例數就有下降趨勢，近5日(9/17-9/21)累計公布1,261例，較上周同期 (9/10-9/14) 1,417例，下降11%；監測也發現，台南單日病例數最高出現在9月12日，已經過高點，但仍需持續加強登革熱防治工作，慎防反撲。

羅一鈞也提到，全市疫情確定反轉，最主要幾個熱區，如東區、永康區、安南區，都呈現明顯下降，另南區、中西區則是轉為持平，顯示台南各項防治作為有初步成效，近來一周多也都沒有降雨，會把握這個時機，進一步整頓環境與清理孳生源，希望下周看到次級熱區也開始呈現下降趨勢，讓大家好好過中秋。

▲登革熱前進應變工作隊長羅一鈞了解台南市政府和區里防治及環境整頓進度。（圖／疾管署提供）

「登革熱前進應變工作隊」持續針對疫情熱區及中央各部會及國營事業權管場域進行查核及成效評估，羅一鈞每天也親自到熱區巡察包含屋後溝、空屋空地及提報髒亂點，了解台南市政府和區里防治及環境整頓進度；也視察國立台南大學校園，並參加台南市東區及北區區級指揮中心會議、台南市政府登革熱防治一級指揮中心會議，與台南市政府及相關專家密切合作，研擬有效的防治策略。

羅一鈞說，後續目標是10月中旬可以單周病例數低於千例，加上連續兩周病例下降，應變工作隊就可以討論降階或者解編。即將是中秋連假，民眾可能南來北往、團聚烤肉，他也提醒，由於目前氣溫仍偏熱，適合蚊蟲生存，還是要做好防蚊措施，避免外出被叮咬。

根據疾管署統計，今日新增267例本土登革熱病例；全國累計9,645例本土病例，分別為台南市8,686例、雲林縣409例、高雄市351例、屏東縣52例、嘉義縣34例、桃園市22例、台中市19例、新北市19例、台北市14例、新竹市13例、南投縣9例、嘉義市5例、彰化縣5例、新竹縣4例、苗栗縣2例、基隆市1例。

疾管署提醒，近來在疫情發生地區執行必要的化學防治工作，主要目的在於快速消滅帶病毒的病媒蚊，有效防止社區疫情擴散，籲請民眾收到通知後，依通知單上的說明配合地方政府執行化學防治工作，疾管署強調，進行化學噴藥僅能撲滅成蚊，民眾務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。

▲▼登革熱前進應變工作隊針對疫情熱區及中央各部會及國營事業權管場域進行查核及成效評估，隊長羅一鈞巡檢安南區及中西區之屋後溝、空屋空地及提報髒亂點，了解台南市政府和區里防治及環境整頓進度。（圖／疾管署提供）