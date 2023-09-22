「牆上嗶嗶聲」吵6hrs...阿嬤快瘋了　靠百公里外1封掛號信解決

▲▼婦人被牆上嗶嗶聲吵了6小時受不了報警，廠商遠從高雄市掛號寄來電池解決。（圖／烏日分局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家住台中市的88歲獨居的陳姓婦人，睡夢中被牆上白色裝置所發出的嗶嗶聲吵醒，不知如何是好，員警蔡裕閔獲報到場，發現是火災住警器的電池沒電了，陳婦堅持拆掉，但蔡員不肯，因為住處是木造建築必須裝設預警，蔡員遍訪各大賣場，都因為該電池是特殊規格撲空，不過仍不死心的上網查尋，終於找到製造廠商位在170公里遠的高雄市，廠商得知原委，免費以掛號送來電池，讓「嗶嗶事件」圓滿落幕。

陳婦說，半夜被嗶嗶聲吵醒後再也睡不著，但又不知如何解決？直到上午打給女兒，但女兒未接電話，陳只好外出買菜，不料，買完回到家，嗶嗶聲仍然大響，已長達6小時，她不忍了於是報警。

台中市警察局烏日分局烏日派出所警員蔡裕閔到場查看，原來是住宅用火災警報器電池沒電所發出的預警聲，蔡關掉開關，嗶嗶聲終於消失，陳婦感謝之餘說，「不用再裝了，也不知作什麼用？」

蔡裕閔則勸說陳婦，臥室是木板隔間，一定要裝置住警器預警，避免危險，但陳婦堅持不用，這時換蔡員堅持了，不但主動到各賣場找電池，還打電話連絡住警器公司。

住警器廠商李小姐聽聞原委，欽佩員警善舉，不但免費送電池，還用掛號寄到烏日分局，整件事圓滿解決。