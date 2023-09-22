任正非：從沒說過「打倒美國」　先進的還是要學習

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為創辦人任正非7月與科技日報前總編輯劉亞東的一段對話近日被公開，任正非強調，美國的先進文化還是要學習的，他們從來沒有說過「打倒美國」，應該學習別人的長處，要創造出國家的價值。

談到美國的制裁與打壓時，任正非說，華為會越來越困難，但華為也會越來越興盛，中國將來如果建立自己的標準體系，那麼這個標準體系一定會比美國的好。

▼華為先前成立了「華為軍團」，並舉辦盛大儀式。（圖／翻攝心聲社區）



任正非提到，美國的標準是從1970年代開始建立的，已經50多年了。他們的衣服補來補去，到處都是補丁，「我們這幾年新做衣服，為什麼還要照它那個標準做呢？我們直接做比美國好的標準。除了中國用，全世界都會用啊。」

任正非指出，美國的先進文化還是要學習的，他們從來沒有說過「打倒美國」，華為也在做一些基礎研究。基礎研究離不開基礎教育，「基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才。」

任正非表示，以後他們從國外招收人才的機會少了，這就更需要中國自己培養人才，那就要改變教學方法，很多西方名校都沒有教材，像麻省理工學院就沒有教材，「老師上來寫一通，另一個老師上來寫一通把前面的批判一通，再上來一個又把前面的批判一通。之後學生自己做作業，老師只要看你的思路正確就OK了，不要做結論。老師本身自己也沒有結論，你要啥結論呢？我們要借鏡這種教育模式。」

任正非認為，應該學習別人的長處，要創造出國家的價值，「這個世界上就一個賈伯斯啊，那我們中國有沒有賈伯斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩都很厲害的。美國還是有很多吸引人才的土壤，那我們中國也要有這種土壤來吸引高層次人才。」

任正非強調，國家要重視那些不能直接創造價值的人，不能直接創造價值的人，也要讓他過體面的生活，「沒有體面生活，誰都不會去做，那只能跟著美國屁股後面去跑，這個國家永遠不可能領先世界。」