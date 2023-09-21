獨得640億威力彩！美男半年狂買3套豪宅　專家嘆最糟錯誤

▲卡斯楚中獎後買了3套豪宅 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名男子獨得威力球（Powerball）頭彩獎金20億美元（約新台幣640億元），之後連買了3棟豪宅，在好萊塢山（Hollywood Hills）也置產與名人李奧納多等人當明星。然而他的理財毫無規劃，在專家看中是犯下了最糟糕的錯誤。

綜合外電報導，威力球得主卡斯楚（Hollywood Hills）獲得的獎金是有史以來最大獎，他最近的動作是砸下4700萬美元（約新台幣15億元）在加州洛杉磯買下一座大豪宅。

今年32歲的卡斯楚在去年11月中獎後，2月選擇直接領現近10億美元（約新台幣320億元），扣除聯邦稅額後，實拿約6.3億美元（約新台幣201億元）。他領獎金一個月後就在好萊塢山買下一套2550萬美元（約新台幣8.16億元）的豪宅，與名人亞莉安娜（Ariana Grande）、達柯塔強生（Dakota Johnson）、吉米金摩（Jimmy Kimmel）等人當鄰居。

卡斯楚也在自己的家鄉加州阿爾塔迪納（Altadena），買下一間價值400萬美元（約新台幣1.3億元）的豪宅，該豪宅設計靈感來自日式風格。地點與他之前買下中獎彩券的加油站只有幾分鐘的車程。

卡斯楚最新置產的一套豪宅，價值高達4700萬美元。位於洛杉磯的豪宅有7間臥房、11間衛浴，一座錦鯉池，還有一座無邊際泳池，在豪宅裡可以俯視整個洛杉磯城。

許多人都曾自問過中獎後會有什麼財務規劃，但中獎後世界突然改變地興奮感很難讓人冷靜處理，而卡斯楚的所作所為就是典型的與理財專家建議背道而馳。

理財專家卡爾格爾（Paul Karger）向《財富》（FORTUNE）表示，他建議中獎後不應該買的就是昂貴的房子，他曾有客戶在離生活範圍很遠的地方置產，最終發現去不到幾次，卻成為財務重擔，脫手要費時好幾年。

至於什麼時候可以做出買房這種的重大決定，卡爾格爾建議，最好等中獎後半年到一年再做決定，也要考量當時的大環境。

財務顧問建議，任何獲得大量財富的人，在理財上更應保持謹慎，尤其最好先諮詢過稅務律師、財務顧問等人，並且要制定理財計畫，不要以為財富沒有盡頭。

富國銀行投資和財富管理部門主管艾爾溫（Emily Irwin）則建議，中獎後不要突然對生活做出大改變，例如不要辭掉工作，也不要買名車、豪宅，償還學生貸款是合理的，但鉅額消費就應該盡量避免。

這類案例發生在很多職業運動員身上，《運動畫刊》（Sports Illustrated）14年的報導就已經揭露，美國國家美式足球聯盟（NFL）球員中，將近4／5的球員在退休僅僅2年後，就面臨嚴重的財務壓力，而且近年這項數字還在提高，最後甚至有不少人聲請破產。