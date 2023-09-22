35歲男上班突失明！醫揪「1習慣」釀禍：血糖飆高高

▲年輕男把飲料當水喝，差一點把雙眼給「喝瞎了」。 （示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

飲料喝多不只發胖，還會弄瞎眼！日前，大陸河南有名35歲男子，上班到一半「突然失明」，同事趕緊將他送醫，才發現男子有糖尿病，經手術後，男子左眼恢復視力，但右眼已經完全失明。

根據陸媒《都市報導》，事件發生在昨（21）日，該名男子上班時突然眼前一片黑，什麼都看不見，同事趕緊將他送醫，沒想到結果出乎眾人意外。醫生表示：「這是糖尿病導致的視網膜病變，還已經發展到水晶體積血，牽拉性視網膜脫離」。近一步檢查後更發現，他的血糖高達18mmoll/L，屬於極嚴重的糖尿病。

醫生推斷，可能是該男子體內存有糖尿病基因，再加上他長期喝含糖飲料，才導致視網膜病病變。追問之下才知道，原來該男平常把「飲料當水喝」，仗著自己年輕，不可能患上糖尿病，更從未檢查過血糖，才會發生此憾事。經過送醫搶救之後，該名男子的左眼已恢復正常，但右眼卻永久性失明了。

消息一出，網友紛紛表示：「愛吃蛋糕的我瑟瑟發抖…」、「我之前愛喝汽水，身體越來越沈重」、「有同事也是不喝水，上班到一半全身癱軟，醫生說缺鉀」。

上班族喜歡靠手搖飲療癒心情，但醫生仍建議，避免攝取過多糖分，否則心情變好但身體差了，可就得不償失。

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