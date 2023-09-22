三重偵查小隊長摸魚帶隊喝酒…傳女警被性騷　分局自清回應了

▲▼三重偵查小隊長工作摸魚帶隊喝酒…傳女警遭性騷 分局自清回應了。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局某偵查小隊長8月中出勤摸魚外出，帶3隊員與地方人士餐敘，同行共9人。1名女警疑遭地方人士以「看手錶」為由性騷擾，傳聞四起，分局自行展開調查，女警向分局表示，是對方敬酒時碰到手臂，不願提起性騷申訴；分局針對勤務中外出喝酒，懲處小隊長記過1次和調整職務，3名隊員則申誡1次。

三重分局近期傳聞，某偵查小隊長8月中下午5時許，勤務中摸魚和地方人士到集美街上一家專作雞料理的餐廳聚餐，小隊長找來屬下2男1女隊員陪同，連同地方人士，一共9人。酒酣耳熟之際，1名地方人士抓起女警手腕說，「手錶好好看，可以借我戴嗎？」女警將手抽離怒問對方「你在幹甚麼？」。

女警作出拒絕動作，對方卻沒有任何悔意，女警轉向小隊長、同隊2名隊員，但沒人出聲相挺，女警憤而離去，這名地方人士因為女警的離去，感到相當沒有面子，小隊長為了平息尷尬的氣氛，趕緊打電話要女警回來喝酒，向地方人士道歉。8月中至今，傳聞傳得沸沸揚揚。

三重警分局展開自清調查闢謠，經內部調查與事實有所出入，女警否認餐敘期間有異常狀況或被性騷擾情事，也沒有中途負氣離席，再返回餐廳要求道歉，經詢問，女警也不願提出申訴或其他協助，只希望事件到此為止，不要繼續謠傳。

另清查在場用餐人員身份，未有傳聞所稱地方角頭（均未有列管紀錄）情形。小隊長勤務中帶隊外出聚餐喝酒經查屬實，小隊長身為幹部不知以身作則，明知勤中仍邀約同小隊成員外出聚餐，行政責任擬予加重記過一次，並調整小隊服務。同小隊1名偵查佐、2名員警因勤中外出聚餐，各予懲處申誡1次。