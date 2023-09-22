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全聯也開賣日本麝香葡萄「400元有找」！2波限時限量上架門市曝

▲▼全聯開賣日本麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲全聯也開賣日本麝香葡萄，首波5千盒，第二波7千盒，每盒特價389元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

日本麝香葡萄近來受到高度討論！繼部分量販超市開賣造成話題後，全聯今（22）日也宣布開賣麝香葡萄「400元有找」，甜度達17以上，規格與去年相同，但打了66折。共1.2萬盒，將分成兩波段陸續在雙北、中部、全台門市上架販售。

繼家樂福、愛買等通路開賣「日本麝香葡萄」後，全聯也公布販售麝香葡萄，甜度同樣甜度達17度以上，一盒350g特價389元，與去年相比規格相同，但價格打了66折。首波到貨5000盒，將在雙北與中部限定門市同步促銷；第二批到貨超過7000盒，周六（9/23）於全台限定門市上架，適合中秋送禮或搭配烤肉，實惠又體面。

▲▼全聯開賣日本麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲全聯開賣日本麝香葡萄，一盒350g特價389元，與去年相比規格相同，但價格打了66折。（圖／業者提供）

網友也在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」掀起討論，「今年的價格也太美了吧，比之前便宜一半，看到立馬買一盒」、「新聞有報啊日本的麝香葡萄產量倍增導致價格下降，要吃趁現在」、「太好了，有這種小串的產品，對我來說，小串比較好，價錢也不用花太多，如果能有品質保證就更讚了！」、「今天買了～日本長野縣產，雖然個頭不是非常大，但香氣明顯！盒底還有產地農友姓名～感覺不錯」。

而家樂福日前也限時限量開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，產地來自日本山梨縣與長野縣，也是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每盒399元(350克/盒)，在全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配限時限量1萬盒開賣，售完為止。

另外愛買量販也從9/21~9/27限時7天，推出日本長野縣麝香葡萄，每盒約400~450克，特價399元，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。

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