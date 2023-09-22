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貴婦超市也開賣！日本麝香葡萄「2盒更便宜」　全台8店限量1萬盒

▲▼city’super也開賣日本長野麝香葡萄，350g單盒399元，2盒更有特價758元。（圖／業者提供）

▲city’super也開賣日本長野麝香葡萄，350g單盒399元，2盒更有特價758元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本麝香葡萄一直以來因價值不菲、果肉甜美加上季節限產，被視為夢幻極品；不過近來因盛產而價格下跌，台灣不少量販超市業者也陸續進口開賣，繼家樂福、愛買、全聯上架後，今（22）日city’super也公布，即日起至9/29祭出「長野麝香葡萄」350g單盒399元，2盒更有特價758元，在全台8店限量1萬盒同步開賣。

▲▼city’super也開賣日本長野麝香葡萄，350g單盒399元，2盒更有特價758元。（圖／業者提供）

▲日本麝香葡萄價格下跌，超市量販紛紛推出，近來造成話題。（圖／業者提供）

City’super表示，日本麝香葡萄色澤翠綠、皮薄無籽，因擁有獨特的荔枝香氣，且甜度高達17度，被譽為頂級果物的夢幻逸品，過往也是消費者頂級水果送禮首選。隨著中秋節送禮買氣倒數一周爆發，加上日本盛產、出口量下滑等影響導致麝香葡萄價格下跌，專營搜羅異國生鮮食材及美食的City’super也同步引進。

▲▼city’super也開賣日本長野麝香葡萄，350g單盒399元，2盒更有特價758元。（圖／業者提供）

▲city’super也開賣日本長野麝香葡萄。（圖／業者提供）

即日起至9/29，city’super祭出「長野麝香葡萄」350g十房單盒特價399元，2盒特價758元，在全台8店限時限量1萬盒開賣，標榜嚴選麝香葡萄果實碩大飽滿、葡萄甜度更是品質保證，同步也提供精裝盒，滿足消費者送禮需求。

city’super從近一周銷售量也發現，中秋送禮買氣帶動，舉凡來自於長野縣、山梨縣、岡山縣的麝香葡萄，已躍為水果銷售排行冠軍，銷售更是與去年同期暴增3倍；也帶動自組水果禮盒、禮籃銷量破千組。

▲全聯開賣日本麝香葡萄，首波5千盒，第二波7千盒，每盒特價389元。（圖／業者提供）

而全聯福利中心今日在上午也公布開賣日本麝香葡萄「400元有找」，甜度達17度以上，一盒350g「特價389元」，與去年相比規格相同，但價格打了66折。首波到貨5000盒，在雙北與中部限定門市同步促銷；第二批到貨超過7000盒，周六（9/23）於全台限定門市上架，適合中秋送禮或搭配烤肉，實惠又體面。

家樂福日前也限時限量開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，產地來自日本山梨縣與長野縣，也是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度達17度以上，每盒399元(350克/盒)，在全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配限時限量1萬盒開賣，售完為止。

愛買量販也從9/21~9/27限時7天，推出日本長野縣麝香葡萄，每盒約400~450克，特價399元，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。

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