直擊／台灣大iPhone15頭香哥告白黑嘉嘉　夜排整晚感想：像考第一名

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 15新機22日正式開賣，台灣大哥大首度在三創門市舉辦開賣記者會，更特邀「圍棋女神」黑嘉嘉擔任一日店長，台灣大哥大的頭香哥從昨天晚上十點就開始夜排，幸運搶到頭香，大喊「要買iProMax 256G」，更獲得官方加碼抽獎的機會，而他也趁機告白黑嘉嘉直說，「希望你亞運可以順利為台灣奪牌」。

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▼台灣大哥大頭香哥自爆是黑嘉嘉粉絲、今天也是為了她而來，希望能跟她合影。（圖／記者李毓康攝，下同）

台灣大哥大 22日早上在三創舉辦iPhone 15系列新機開賣會，對此，台灣大哥大的活動從昨天晚上就開始有粉絲為搶優惠開始夜排，今年的「頭香哥」是來自師大的許先生，他表示自己會選擇到台灣大哥大夜排的主要原因就是因為今天官方請到黑嘉嘉擔任一日店長，身為粉絲的他「想要合照」所以從昨天十點就開始排隊，搶到頭香的心情就像自己從來沒考過第一名，但自己這次做到了真的很開心，而他也如願與黑嘉嘉合影，並祝她「亞運加油」。

對此，本次台灣大祭出申辦iPhone 15系列，就有機會抽中頭獎「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」等大獎，總獎項價值近300萬台幣。開賣活動也邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任一日店長，頒贈頭香獎。

開賣活動當天現場申辦iPhone 15系列前30名果粉通通有獎，獎項總價值逾10萬元，頭香民眾「5GO送」獨享5次抽獎機會，最大獎是市價4萬多元「買1送5 Apple大禮包」，另外還有市價14900元iPad第10代、市價13500元Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、momo幣等眾多好禮。