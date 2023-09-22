大學眼科乾眼保健計劃拯救「乾」苦　徐乃麟分享自身乾眼症經驗

▲隨著3C產品使用頻率增加及作息不規律與老化影響，患有乾眼症狀民眾人數近年不斷上升。因此大學眼科啟動乾眼保健計劃，並邀請主持人徐乃麟一同分享自身乾眼症狀與治療經驗。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

大學眼科邀請到主持人徐乃麟擔任舒活睛亮大使，一同啟動全台乾眼保健計劃。隨著3C產品使用頻率增加，加上日常作息影響，有乾眼症困擾的民眾不斷增加。大學眼科榮譽總院長林丕容說，「不論是根據美國眼科學院或是全世界統計，乾眼的人數越來越多，光美國就有2千多萬人，全世界大概有3億多人有嚴重的乾眼症。那台灣也是一樣呈現在Google搜尋上，在近10年來乾眼相關的搜尋量大概都增加了一倍，另外根據門診觀察也是在近幾年來，門診量每年都呈現兩、三成以上成長。」

▲大學眼科邀請到主持人徐乃麟擔任舒活睛亮大使，一同啟動全台乾眼保健計劃。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

造成乾眼症的原因很多，從角膜表面的黏液層、水液層，到由瞼板腺分泌的油脂層，三者功能失調都是造成乾眼的起因。除了中老年人因瞼板腺老化，還有長期待在冷氣房高度用眼、作息不規律者與3C族都是乾眼症好發族群。大學眼科榮譽總院長林丕容補充，「眼科專用脈衝光的出現可以使油脂得到一個有效的軟化作用，同時脈衝光也可以透過溫度把因眼睛油脂而產生的蟎蟲去除掉，同時又能刺激到油脂和淚水的分泌，所以它有多重功能。脈衝光軟化以後，油脂就會呈現液化，再加上特殊的眼科按摩或是取出及擠出油脂的動作，這樣就可以使油脂真正有效清除掉。」

▲近年因乾眼症而求診的民眾人數不斷攀升。

一般多認為乾眼症就是缺水，事實上乾眼症患者中缺油比例佔8成以上。除了熱敷，目前還有熱脈動治療及眼科專用脈衝光，兩種新型治療方式。忠孝大學眼科主任陳玉芬提到，「脈衝光其實最早是醫美用的一個技術，不過後來就發明了眼科用的專門探頭，可以用在治療眼睛瞼板腺堵塞，所以它是一個很溫和的治療。治療完之後，我們通常會提醒病人稍微做一點保濕，或是做一點防曬就可以，大部分也沒有什麼不舒服的感覺，可以照一般的活動，恢復正常上班、上課都沒有問題。」

▲▼大學眼科榮譽總院長林丕容（上圖）；忠孝大學眼科主任陳玉芬（下圖）。

知名節目主持人徐乃麟，也分享起自身乾眼症經驗。徐乃麟說，「像我在進行治療之前，平常開車的時候會覺得眼睛霧霧的，就很想一直去揉眼睛或者想要去點眼藥水及人工淚液，時常很不舒服。後來去大學眼科看診，醫生說我有乾眼症，眼睛的瞼板腺堵塞了。隨著年紀慢慢大了，瞼板腺會漸漸萎縮，有時候就會產生堵塞情況。後來我去做了5次的治療，每一次都改善非常多，我現在也恢復原本正常的舒適雙眼，不會因為乾眼症而影響到我的生活。」

▲原患有乾眼症透過脈衝光治療後，主持人徐乃麟表示，很高興找回舒適健康的雙眼。

有乾眼症狀別忘找專業醫師診斷，找到最適合自己的治療方式，同時因乾眼症屬於慢性眼疾，並非一次性治療就能根治，除了耐心配合醫師診療外，也應確實改善用眼習慣、規律作息並搭配均衡飲食，讓自己找回舒適晶亮雙眼。