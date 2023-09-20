兒童視力矯正新趨勢！角膜塑型結合AI智能驗配滿意度大增

▲亨泰光學營運長吳冠漢(左)及人氣作家葉揚(右)出席大學眼科舉辦之記者會。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／採訪報導

身處科技時代，生活中人人離不開3C產品，尤其網路線上課程、數位學習增加，學童近視率居高不下，根據國建署2021年發布的學生裸視視力不良率指出：每4位小一新生就有1位視力不良（26.2%），到了高三學生視力不良率已高達82.4%，如何照顧孩子的視力是許多家長關注的議題。隨著科技進步，近視管理的技術不斷升級，近年透過醫師診斷、專業驗配的兒童角膜塑型片（俗稱OK鏡），透過AI及大數據優化可有效控制近視度數增長，成效陸續獲得醫師認可，也引起家長關注。

亨泰光學營運長吳冠漢說明，角膜塑型片問世至今已有25年之久，期間在材料方面不斷改進，像是積極提升透氧率及光學設計，經歷了10多年的研究和調整大幅提升近視管理的有效性。近兩、三年，業界與嚴謹合規的眼科診所密切合作，運用精密儀器掃描角膜形狀後建模，並結合大數據分析，讓醫生問診過程更加簡單有效率。

吳冠漢進一步指出，透過AI智能化驗配可協助醫師由原本1.5小時的流程，縮短至半小時內完成，把更多時間留在家長及孩子的溝通互動上；儘管眼球形狀百百種，但大多可落在25~30種常見規格內，通過智慧化計算的結果能更精準掌握孩子近視度數所對應的OK鏡配戴弧度，目前的技術幾乎可以一次就戴對尺寸，換片率大幅降至10%，同時OK鏡的高透氧率也能降低孩子在夜間配戴及睡眠時的不適感，小孩接受度提升，讓家長更為放心。

▲亨泰光學營運長吳冠漢指出透過AI智能驗配縮短流程所需時間，加上精準客製化配鏡，讓小孩接受度提升，家長也更為放心。

亨泰光學本身有長達50年的歷史，董事長吳泰雄本身不僅是台灣引進硬式隱形眼鏡的先鋒也有多年臨床經驗，在眼科醫療領域累積了大量眼科醫師人脈和良好關係，因此品牌格外重視與醫師及患者的密切合作，了解各方需求及意見，除了提供B2B專業服務之外，目前也有推出B2C服務，像是推出訂製版隱形眼鏡服務等，近年更著眼於「藍光管理」有利於滿足精準用眼需求的使用者。未來亨泰光學也將致力於整合醫療服務流程，希望不只是提供軟式硬式隱形眼鏡產品，甚至能進階到專業檢驗儀器、人體試驗到終端顧客服務等全方位服務，使醫師及消費者更為滿意。

▲日前在大學眼科舉辦的記者會上，邀請到人氣作家葉揚(圖右)及大學眼科醫師李怡青(圖中)分享對近視管理及角膜塑型片的應用經驗。

日前在大學眼科舉辦的記者會上，邀請到人氣作家葉揚及大學眼科醫師李怡青分享對近視管理及角膜塑型片的應用經驗。葉揚認為科技時代無法完全避免孩子使用3C，父母應扮演幫助孩子善用科技的角色，而非讓科技取代陪伴，而在保護眼睛方面則可以引導孩子喜歡做對眼睛有益的事，例如她讓孩子接觸桌球、羽球等運動透過運動讓眼球也跟著看遠看近動一動。由於她和先生都屬高度近視，深知戴眼鏡的不便，因此格外重視孩子的視力問題，也固定帶孩子到大學眼科眼查，透過專業及科學的方式陪伴孩子預防近視。

事實上，近視已被證實是一種疾病，而且屬於強勢基因，有高度近視的父母更要留意孩子的視力情形。大學眼科李怡青醫師說明，近視主要成因是「長時間」及「近距離」用眼所致，不光是3C、課業壓力、看譜學才藝都有可能影響，建議家長培養孩子用眼30分鐘休息10分鐘的習慣，每天戶外運動2~3小時並注意營養均衡。

李怡青醫師進一步指出，目前在醫療上有兩大方式控制近視，常見使用散瞳藥劑，醫師會透過個人不同情況給予適當濃度的散瞳劑治療；另一則為「光學矯正」，臨床上行之有年的角膜塑型，在科技發展下可透過AI智慧驗配技術，以高科技儀器精準分析角膜上10萬2千點，經過大數據精密運算，3D客制化專屬患者的個人鏡片，同時使用DK180高透氧材質及非球面設計角膜塑型片，達到更高效率的驗配、降度作用。而她最近門診上也有孩子13歲就達700多度、散光250度，配戴了智配角膜塑型後兩周內第一次回診裸視就達到視力1.0，因此提醒若發現孩子有近視，家長要盡快與醫師詳細討論，選擇合適的方式，及早介入控制。