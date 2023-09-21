金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

▲金曲歌王王宏恩與米可古典吉他樂團合作舉辦音唱會，坦言光事前準備就花了一年。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

金曲歌王王宏恩今天宣布將與米可吉他室內樂團攜手合作，史無前例舉辦吉典吉他跨界台灣原民音樂，於10月14日起展開北中南四場巡迴演唱會。王宏恩今天在記者會上坦言，這場跨界合作是他投入音樂之路有史以來「最犧牲的一次」，不過，從中激盪出來的火花及成果，也讓他獲得前所未有的滿足。

這場名為「好好呼吸 Mihumisang!」音唱會，是台灣古典吉他合奏團先驅、米可樂團首次與王宏恩合作。王宏恩分享，原民音樂過往都是跟電音、嘻哈合作，而過去自己專擅於流行樂，初次聽到米可吉他室內樂團多人合奏後，大為驚豔。這次演唱歌曲都是自己的創作，而米可樂團更為18首歌曲重新製譜、編曲，光事前準備就花了一年。

王宏恩也笑說，自己演出時本就比較隨興，甚至有點不按牌理出牌，遇上每一小節都得好好建構的古典樂團，讓他得稍微壓抑人來瘋的個性，所以彩排時，雙方得磨合再磨合，「不能隨便SOLO，或是臨時加幾段，真的是史上最犧牲，但最終成果讓人相當滿意！」

▲「好好呼吸 Mihumisang!」音唱會首場於10月14日起在高雄演出；台中於10月28、29日登場；台北場是11月11日演出。（圖／記者游瓊華攝）



米可吉他創辦人趙柏群表示，當初全然是被王宏恩「會走路的樹」演唱會觸動。為了這次合作，王宏恩將自己布農族古調與流行元素，巧妙結合米可吉他的古典吉他合奏，也是原音與古典音樂首次跨界演出。四場音樂會分別巡迴北、中、南，入場券即日起啟售。首場於10月14日在高雄至善廳演出。台中於10月28、29日在寶成演藝廳演出。台北場是11月11日在三創登場。