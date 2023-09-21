賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

▲賴清德今天下午前往馬港天后宮參香祈福。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）下午前往馬港天后宮參香祈福，他談及，稍早前往枕戈待旦紀念公園遠眺對岸，讓他深刻感受到和平的重要性，因為「和平無價，戰爭沒有贏家」，兩岸應以合作尋求和平發展。

賴清德在馬港天后宮主委曾林官、連江縣縣長王忠銘、連江縣議長張永江、立法委員洪申翰、連江縣黨部主委暨立委參選人李問以及在地黨公職陪同下，前往馬港天后宮，祈求國泰民安、風調雨順，並與在地鄉親暢談馬祖未來發展藍圖。

賴清德向馬祖鄉親大力推薦李問，他表示，李問是留美碩士，擁有國際關係的專業背景，願意一步一腳印長期深耕，「馬祖每個地方他幾乎都走遍了」；憶起過去輔選李問的經驗，賴清德表示自己十分感動，因為李問努力結合馬祖各界力量，只希望馬祖能夠更好，希望鄉親們也能鼎力栽培李問，「李問不會讓大家失望」。

賴清德指出，馬祖近年推動的相關政策，如馬祖酒廠擴建、自來水系統改善、航空交通發展等，都仰賴中央與地方的合作，在李問和各部會的努力下，成功推動了馬祖的進步。

賴清德也說，馬祖的基礎建設在交通、醫療、文化三方面，仍須持續深耕，因此李問也提出了馬祖高雄直航的政見，希望能改善馬祖的交通環境。在醫療方面，賴清德指出醫療發展重「即時」與「在地」，而李問提出將縣立醫院升級為部立醫院，讓鄉親能有更即時的醫療服務。