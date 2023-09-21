政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會今（21）日通過「最低工資法」草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標。對此，時代力量發言人余佳蒨表示，時代力量早在 2016 年即提出「最低工資法」草案，卻被蔡政府擱置至今，如今因為民進黨總統參選人賴清德的一句話，行政院就火速蒐集完意見，放行跳票7年的「最低工資法」，顯示過去政府的回應都只是欺騙勞工的惡劣謊言。

余佳蒨指出，勞動部早在4年前即把「最低工資法」草案送進行政院，卻遲遲未將法案送至立法院審查，時任行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春則是跳針式的回應「還在蒐集意見」，完全不顧在野與勞團呼籲儘速立法的訴求。

余佳蒨表示，時代力量過去多次重申，攸關勞工最低所得保障的基本工資，不應老是仰賴主政者「恩給式」的調升，必須讓基本工資的調漲制度化、透明化，更應將民生物價通膨反映在基本工資的調幅當中，確保基本工資的調升幅度足以趕上通膨速度。

余佳蒨強調，時代力量2016年、2020年兩屆國會都已分別送出黨團版本，並不斷要求行政院應儘速送出官方版本草案，政府始終置若罔聞，若不是選舉到了，「最低工資法」恐怕將難見天日。余呼籲，執政黨若真心想推動「最低工資法」，明日立法院開議後即可加速排審，開了7年的空頭支票，本會期就可以兌現。