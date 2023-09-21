中醫館斜槓賣「藥膳餐飲」意外爆紅　業者停業一天籲網友：冷靜

▲鄭州東濟堂中醫館內的食養廚房意外爆紅，連帶出現一些亂象。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一間名為東濟堂的中醫館曾以「藥香」在鄰里間頗為知名，不過，近期卻意外因館內的「食養廚房」在網路爆紅，不僅吸引部分網友前來朝聖，也有一些業內人士和商業人士前來「取經」，導致尋醫問藥的患者及嚐鮮食客混雜在一起，甚至連店門口馬路上車輛都停到三排之多，讓業者十分困擾。

《極目新聞》報導，面對突如其來的流量，中藥館想方設法地想要改變「混亂」，「我們幾乎每天都在整改，希望讓每個人來過以後都有好的感受。」在中醫館創辦人李嘉慧心裡，中藥館是一個強大的能量場。她甚至提醒前來參觀的商業人士，「不要跟風。」

走進東濟堂，左邊是中醫館的掛號服務台，右邊的門則是食養廚房，四張小圓桌外，還有一長條賣貨區。用餐高峰時，人群大多集中在這個空間內，排隊買酸梅湯的、排隊點餐的、挑選糕點後排隊結帳的都有。工作人員只好拿著喇叭，提醒顧客有序點餐。

除了絡繹不絕的本地體驗者和網友外，還有不少來自大江南北的商業人士及食養愛好者。陳女士是一名生態供應鏈企業的決策者，當她看到食養廚房走紅後，便想來取經一下廚房的運營模式。

陳女士表示，用餐現場的混亂秩序也讓她有些失望，不過現場的中醫藥文化氛圍讓她感到震撼，「館內有一個專門的讀書區，全是關於中醫藥文化的經典書籍，我能從這些書以及整個館的設計中領略到創辦人先進的理念。」

李嘉慧稱，她曾是一名西醫，轉攻中醫後，於2014年創辦東濟堂中醫館，初衷是想讓「中醫生活」走進千家萬戶，「創辦食養廚房，是建立在患者有需求的基礎上，不少年輕的寶爸寶媽不會做飯，他們能從中醫館開設的課堂學習如何做飯。」

突如其來的流量讓李嘉慧覺得不可思議，她也並不在乎流量，「我們關注的是到底影響了多少人，中醫館就像是一個強大的能量場，如果說更多的人留不下來，說明我們做得不夠好。」

對於近期館內外出現的混亂，李嘉慧決定18日食養廚房歇業一天，希望館內工作人員休息，也給網友們冷靜的時間。