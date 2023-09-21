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新北青職基地「十月強檔」學仁大大的喜劇斜槓人生　教你提煉日常幽默

▲▼新北青職基地,喜劇,斜槓,單口喜劇,淡江大學,實驗劇團,單口站立喜劇,青年局。（圖／新北青職基地提供）

▲新北青年局邀請單口喜劇售票演出的演員王學仁於青職基地分享「笑死我了～我的斜槓喜劇演員人生」。

圖、文／新北市政府提供

青春，是一場又一場的舞台劇。新北市青年局在 10 月份準備了兩場舞台。首先 10 月 4 日（三），知名單口喜劇演員王學仁將帶來自己的喜劇斜槓人生與青年朋友分享；在 10 月 28 日（六），由淡江大學實驗劇團帶來的公演《Let’s Play》，帶觀眾體驗表演人員的生活故事，兩場活動皆在新北青職基地。想要探索更多人生故事或是職涯道路嗎？立即免費報名，以免向隅！

▲▼新北青職基地,喜劇,斜槓,單口喜劇,淡江大學,實驗劇團,單口站立喜劇,青年局。（圖／新北青職基地提供）

▲四年單口喜劇經驗、超過50場單口喜劇售票演出的演員王學仁將於10月4日至青職基地以「笑死我了～我的斜槓喜劇人生」為題分享。

近年來台灣吹起單口站立喜劇（Stand-up comedy）潮流，其迷人之處在於以獨特角度從嚴肅社會議題和平凡日常生活提煉幽默，轉換成讓人產生共鳴的段子。王學仁原先是位工程師，斜槓成為喜劇演員後已累積超過 50 場售票演出。他帶給新北青年的《笑死我了～我的斜槓喜劇人生》將分享如何利用幽默表達方法吸引觀眾，也將不藏私提供訓練臨場反應的 Tips，鼓勵大家勇敢表達自己的同時，也培養出自身的幽默感，讓你我在職場上加 Tips。

▲▼新北青職基地,喜劇,斜槓,單口喜劇,淡江大學,實驗劇團,單口站立喜劇,青年局。（圖／新北青職基地提供）

▲10月28日淡江大學實驗劇團帶來《Let’s Play》首場公演。

青職基地 10 月 28 日的演出則是由淡江大學實驗劇團帶來的首場《Let's Play》公演，透過故事主角在奮力追逐夢想的道路上，經歷現實與夢想的拉扯，真實地反映出青年在現代社會中所面臨的困境和考驗。利用充滿荒謬和諷刺元素的劇情，以及劇中角色的生動演繹，觸發觀眾不同的價值觀及如何應對各式挑戰。

▲▼新北青職基地,喜劇,斜槓,單口喜劇,淡江大學,實驗劇團,單口站立喜劇,青年局。（圖／新北青職基地提供）

▲淡江大學實驗劇團排練劇照，將帶給觀眾身歷其境的體驗。

新北市政府青年局設立之青職基地，除協助青年培養軟硬實力，開拓多元的職涯發展外，藉由各式藝文表演形式，拓展視野，觸發更多職涯可能。

報名連結：https://www.accupass.com/organizer/detail/2207180224001304299715

本文由就業安定基金補助(廣告)

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