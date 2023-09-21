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必勝客「零傷害比薩」又來了！中秋回歸「月亮圈圈」加價99元就有

▲▼必勝客搶攻中秋商機，推出多款應景商品。（圖／業者提供）

▲必勝客「零傷害比薩」再度回歸！中秋超應景「月亮圈圈」加價99元就能吃。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

必勝客曾在愚人節首度推出「零傷害比薩」造成話題！繼芝心圈圈、愛芝心圈圈之後，中秋節再度回歸超應景「月亮圈圈」，外圈選用芝心餅皮，中間餡料部分則是濃郁的莫札瑞拉起司餅，一口咬下可吃到牽絲起司。「月亮圈圈」原價139元，即日起至10/1 在PK APP上訂購外帶買大送大、外送買大送小，只要加價99元就能享有。

▲▼必勝客搶攻中秋商機，推出多款應景商品。（圖／業者提供）

▲必勝客針對中秋，也推出限定口味「月見韓式烤五花比薩」。（圖／業者提供）

必勝客針對中秋節推出多款應景比薩，其中限定口味「月見韓式烤五花比薩」讓人在餐桌上賞月，選用厚實韓式辣醬烤五花，與香醇的康門爾貝起司結合，配上酸甜可口的韓式醃蘿蔔與清爽菠菜，層次豐富；外帶買大送大、外送買大送小859元，適合4-6人歡聚分享，平均一人不到150元，十分划算。

▲▼必勝客搶攻中秋商機，推出多款應景商品。（圖／業者提供）

▲除了比薩還有「辣炒年糕海陸拼盤」。（圖／業者提供）

除了比薩還有「辣炒年糕海陸拼盤」，單點549元，搭配套餐升級只要加價120元。拼盤包含韓式起司年糕、酸奶醬佐炸蝦、黃金和風鱈魚塊、秘料醃製黃金雞軟骨、蒜香起司軟法，集結了4國料理共組美食天團，一次品嚐豐富的異國口味。

更限量推出「中秋烤肉趴套餐」799元，全台僅有1500組，內含超限定中秋必備神器「必勝懶人烤爐」、兩項副食與可樂，以及1個口味任選的大比薩，包含新上市的「月見韓式烤五花比薩」也可以點購，活動已經進入最後倒數中。

此波中秋更加碼推出優惠，9/25～10/1，3個大比薩只要888元。今年還首度前進天文館，9/29中秋節當天晚上7點至9點，在臺北市立天文科學教育館的後門戶外廣場，只要拍照打卡上傳留言，就可獲得「月見韓式烤五花比薩」與可樂，每人限領1份，限量300份，送完為止。

▲達美樂祭出「外帶披薩半價 天天199元起」優惠。（圖／業者提供）

另外，人氣速食達美樂也推出超狂「外帶披薩天天199元起」無限期優惠，有別於一般業者受限買一送一、期間限定，台灣達美樂強調「不分平假日」，也不分白天晚上，共有6種口味可選；還有「輕享四喜」能一次吃到4種口味。

▲▼肯德基「7吋大蛋撻」再次限時限量回歸。（圖／業者提供）

除此之外，肯德基近來也限時限量回歸「巨大蛋撻」，搶攻中秋商機推出「7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒」，在全台北中南共55間門市供應。即日起至9月29日開放肯德基官網線上預訂，產品提領時間為9月28日～9月30日（限時3天）每日晚上10:00 pm-10:30 pm，每間店每日晚上限量現場製作。

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