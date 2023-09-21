應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

▲日本網友，發文炫耀自己收到SOD公司通知書，成功錄取「汁男優」。（翻自blog.livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本SOD公司是當地著名的AV製作公司，不僅在日本，包括台灣等海外市場都有不少人是SOD出品影視的粉絲，更有人嚮往進入SOD公司裡工作。近日就有一名日本網友，發文炫耀自己收到SOD錄取通知書，而他所應徵的職務曝光後，更引來眾多網友關注。

這名網友上傳錄取通知書的內容，顯示SOD公司「男優採用擔當」負責人發信告知這名網友，成功錄取「汁男優」一職。該名網友炫耀這封錄取信後，隨即引發眾多網友討論，不少網友驚呼：「哇靠！臥槽！」、「人生勝利組。」、「恭喜。」、「感覺拿到這封錄取信，跟中了1億頭獎一樣。」、「這工作...小心被榨乾唷。」

▲該名網友錄取「汁男優」一職。（翻自blog.livedoor.jp）

其實該名網友所應徵的「汁男優」工作，先前AV天王清水健曾提到，業內AV男優也有階級制度，可以分為5個等級，但汁男是最低等的一層。而且汁男不僅不能主動碰觸女優，通常在A片中也只是擔任站在女主角周圍的配角，甚至是「邊緣小配角」。不僅如此，相較於頂級男優擁有專屬準備空間與供餐，汁男是沒有供餐和其他免費服務的，辛苦拍攝的片酬也僅有約5000日圓（約1100元台幣），頂多只能負擔車馬費。



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