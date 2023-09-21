　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吉卜力工作室「確定易主」！宮崎駿兒拒接班　日本電視台收購

▲▼宮崎駿。（圖／達志影像／美聯社）

▲宮崎駿年事已高，決定將經營權交出去。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本電視台21日召開記者會宣布，已經正式取得吉卜力工作室的股權，未來吉卜力將成為日本電視台旗下的子公司。對此，吉卜力製作人鈴木敏夫表示，自己與宮崎駿一直以來一邊創作一邊經營公司，然而兩人都年事已高，未來將把經營權轉給日本電視台，全力專注於創作。

吉卜力工作室與日本電視台21日分別舉辦董事會，並決議由日本電視台取得吉卜力股份，未來將成為表決權比例42.3%的最大股東。而日本電視台也會派遣董事協助吉卜力經營，雙方預計10月6日簽約。

▲▼吉卜力公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來宮崎駿與鈴木敏夫將專注創作。（圖／達志影像／美聯社）

鈴木敏夫直言，自己已經75歲，宮崎駿也82歲了，吉卜力一直都有在討論接班問題。原本一度考慮由宮崎駿的兒子宮崎吾朗接班，但他本人認為無法只靠一人扛起吉卜力，希望可以把經營公司的重擔交給更有能力的人，而宮崎駿也不贊同由兒子接手吉卜力。因此鈴木敏夫才會找上長期合作的日本電視台，並自2022年開始討論相關事宜，最終達成共識。

未來吉卜力工作室將成為日本電視台的子公司，並由宮崎駿擔任董事名譽會長（取締役名誉会長），鈴木敏夫擔任代表董事議長（代表取締役議長），兩人將專注於創作。日本電視台也會指派董事經營吉卜力，未來吉卜力工作室的經營重點將會擺在動畫製作、吉卜力美術館以及吉卜力公園的營運。

 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬路邊攤老闆慘死

人妻睡了老闆搞大肚子　丈夫海上工作回家驚見「裸體片」才知綠炸

穆斯林女網紅峇里島度假「吃豬皮片」瘋傳　褻瀆宗教被判入獄

吉卜力工作室「確定易主」！宮崎駿兒拒接班　日本電視台收購

親手殺2歲幼女「水泥埋屍」！　泰狠父被捕驚吐：還殺了4個兒子

男星遭「死亡威脅」：敢來就是最後一場　墨西哥演唱會宣布取消

南韓憲政史上首次　國會表決通過總理韓悳洙解任議案

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬路邊攤老闆慘死

人妻睡了老闆搞大肚子　丈夫海上工作回家驚見「裸體片」才知綠炸

穆斯林女網紅峇里島度假「吃豬皮片」瘋傳　褻瀆宗教被判入獄

吉卜力工作室「確定易主」！宮崎駿兒拒接班　日本電視台收購

親手殺2歲幼女「水泥埋屍」！　泰狠父被捕驚吐：還殺了4個兒子

男星遭「死亡威脅」：敢來就是最後一場　墨西哥演唱會宣布取消

南韓憲政史上首次　國會表決通過總理韓悳洙解任議案

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！全場轟爆

英特爾去庫存緩慢股價崩　陸行之：總避重就輕「以後說話聽聽就好」

阿翔連跑6趟廁所　「我有腎結石啦」遭楊繡惠猛虧

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

先探／ARM掛牌　台股造Q4大浪

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

必勝客「零傷害比薩」又來了！中秋回歸「月亮圈圈」加價99元就有

Halsey分手5個月認愛《惡靈古堡》演員！　與前男友共養2歲兒

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

「2條虎皮蛋糕」塞爆紙箱 貓奴笑：真材實料販售中

國際熱門新聞

川普長子宣布父親過世　發言人：帳號被駭

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

李昌鈺捲入！2男冤獄30年　康州付8億和解

聯準會放鷹　美股收黑

美宣布：恢復免費發COVID-19快篩試劑

最淫慾女法官再爆爭議！法院內開「色色趴」狂歡

麥當勞隱藏版漢堡　這時才點得到

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

黑幫控制監獄！　委內瑞拉派1.1萬大兵奪回

咖啡廳「0客人」心碎　靠一則TikTok爆紅忙翻

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐

更多熱門

相關新聞

南韓首例　國會表決通過總理解任議案

南韓首例　國會表決通過總理解任議案

南韓國會21日表決通過針對國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）的解任建議案，理由為不稱職。這是南韓史上國會首次通過對總理的解任議案，以175票贊成、116票反對、4票棄權通過，並不具備強制性，預料總統尹錫悅將否決。

日排核廢水1個月！沿海氚濃度數據曝

日排核廢水1個月！沿海氚濃度數據曝

乙武洋匡被嗆噁心　霸氣PO裸照反擊

乙武洋匡被嗆噁心　霸氣PO裸照反擊

快訊／南韓KF-16軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

快訊／南韓KF-16軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

尹錫悅：俄羅斯助北韓是直接挑釁

尹錫悅：俄羅斯助北韓是直接挑釁

關鍵字：

日韓要聞吉卜力

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面