崑山科大連兩年前進職棒殿堂　陳飛霖、巫柏葳入選台鋼雄鷹

▲崑山科技大學公廣系112級畢業生陳飛霖、休運系三年級巫柏葳皆在今年中華職棒季中選秀會上獲台鋼雄鷹指名入選，全校師生同感振奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學自2019年成立甲組棒球隊以來，持續培訓優秀的球員進入職業棒球市場，其中公共關係暨廣告系校友李欣穎於2022年加入台鋼雄鷹，成為崑大首位進入職棒的選手，今年再傳捷報，公廣系112級畢業生陳飛霖、休運系三年級巫柏葳皆在今年中華職棒季中選秀會上獲台鋼雄鷹指名入選，全校師生同感振奮！

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2023年中華職棒季中選秀會於7月12日舉行，本屆選秀會總計有177位好手符合資格，台鋼雄鷹最後宣布簽下10名球員，崑山科大甲組棒球隊球員巫柏葳在測試會時投出149公里速球，寫下個人生涯最速紀錄；陳飛霖在此之前未曾擔任國手，然而跑壘速度驚人，讓台鋼雄鷹打擊教練路易士留下深刻印象，在選秀會第二輪獲得第一指名，實屬難得。兩人雙雙雀屏中選，跟隨學長李欣穎的腳步，將以投手與內野手為團隊效力。

談起生涯經歷，兩人自小就加入棒球隊，陳飛霖一路參與高雄復興國小少棒隊、五福國中青少棒隊、屏東縣美和中學青棒隊，因姐姐陳玫君是公廣系系友，引薦他至崑大就讀，他於2019年加入該校甲組棒球隊，積極訓練並參與108學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組二級）奪下團體獎冠軍，不僅兼顧課業維持好成績，更寫得一手好字，品學兼優的傑出表現備受師長讚賞。其實，陳飛霖在2022年就接到職棒接洽參與選秀，然而他堅持完成學業，直到今年才獲選並加入台鋼雄鷹，他未來也預計攻讀研究所，積極經營個人形象，並協助母校傳授專業貢獻己力。

而巫柏葳上大學前皆在臺中接受培訓，歷經美群國小少棒隊、光復國中青少棒隊、西苑中學青棒隊，直到2021年加入崑大甲組棒球隊，過程手臂一度負傷，讓他投球速度不盡理想，但他從未放棄，在崑大棒球隊教練協助下勤奮練習，也接受前職棒球員張立帆的指導，讓球速日漸恢復水準，與陳飛霖參加2022年第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽，獲得團體獎第五名，在個人獎更奪下三振王的獎項，累積的豐沛實力在今年選秀大放異彩，成功領取通往職棒的門票。

陳飛霖與巫柏葳與去年入選台鋼雄鷹的公廣系系友李欣穎於9月18日回母校接受表揚，由李天祥校長致贈獎牌與禮卷，三人皆感謝崑山科大提供豐富資源與優良環境，能讓他們能盡情練球與參賽，也感謝蕭智祥、林琨瑋、陳該發等3位教練的提點與耐心指導，未來將在職棒中再創卓越表現，為學校與球隊爭取更多榮譽。

崑大李天祥校長表示，恭喜巫柏葳、陳飛霖再獲台鋼雄鷹入選，本校身為技職教育領航者，不僅注重學業，也鼓勵學生發展多元長才，其中指導巫柏葳的前職棒球員張立帆在這學期也成為樂活學程講師，將利用運動科學協助長輩進行安全肢體活動。透過禮聘優秀師資為學生授課，亦培養多重專業技能，未來投身運動相關產業，為就業拓展更寬廣的職崖道路。李天祥校長同時頒發大紅包給蕭智祥、林琨瑋、陳該發等3位教練，感謝他們提攜後輩不遺餘力，也期待看到更多運動界的明日之星。

崑大行政副校長鐘俊顏提到，學校並非正規體育學校，卻能陸續培養諸多運動好手，去年一位入選職棒，今年兩位，我們都非常期待有越來越多學生能在未來獲得各個職棒隊青睞，也讓母校沾光！崑山科大除了會幫助優秀的棒球選手進入職業棒球市場，同時也積極培養學生球員第二專長，讓沒有進入職棒的球員學習到專業技能，未來同樣能投身運動相關產業。