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大陸 大陸焦點 特派現場

替全村14位老人拍「遺照」　24歲小伙掌鏡：留下「最美好的樣子」

▲福建一名影片創作者近日在家鄉替了人們拍「遺照」。（圖／翻攝北晚在線）

▲福建一名影片創作者近日在家鄉替老人們拍「遺照」。（圖／翻攝北晚在線，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建三明一名24歲的UP（影片自媒體人，下同）主小吳（化名）近期幫奶奶以及全村共14位老人拍下遺照並拍成短片上傳至網路，引起網友熱議。小吳認為，大家似乎都很怕談論死亡，「老人家並不忌諱，很多早早就拍好遺照，藏在箱底，幫全村老人拍遺照的想法也是受到奶奶的啓發，要趁現在，記錄下奶奶最美好的樣子。」

▲福建一名影片創作者近日在家鄉替了人們拍「遺照」。（圖／翻攝北晚在線）

《北晚在線》報導，9月16日，小吳所拍攝一則名為「我幫全村的老人，拍好了遺照」的短視頻（短影片，下同）登上熱搜，播放量超250萬次。視頻中拍攝的14位老人，年齡最大的已經83歲，最小的僅有50歲。他們精心打扮過後，坐在村口臨時搭建的紅色背景板前，希望在鏡頭裡留下自己最美的樣子。

小吳透露，奶奶突然問他，「可不可以給我拍一張好看的照片，等我走了以後可以用來當遺照。」聽完奶奶的要求，小吳心裡五味雜陳，就在10年前，爺爺去世的時候，家裡為了找一張像樣的照片傷透腦筋，最後在爺爺的葬禮上便沒有遺照。

自從小吳回村後，村子裡已經陸續去世了五六位老人家，都是奶奶的好朋友，他不希望奶奶也留下像爺爺那樣的遺憾，便決定一定要趁現在，記錄下奶奶最美好的樣子。

▲福建一名影片創作者近日在家鄉替了人們拍「遺照」。（圖／翻攝北晚在線）

小吳在村口搭起簡易背景，邀請村裡的長輩前來，起初曾擔心長輩們反彈，沒想到，村子裡的老家聽了都特別高興，就連83歲高齡的老者也來拍攝。

小吳透露，爺爺奶奶們看到鏡頭都很高興，反而是長輩們一會兒覺得頭髮不夠順，一會兒又說要回家換頂更漂亮的帽子，結果等待梳妝打扮的時間反而比正式拍攝的時間還長！」

小吳強調，在網上購買的相框即將到貨，把相片放入，村裡的爺爺奶奶們就能拿到美美的照片。小吳還想嘗試幫村子外有意願的老人繼續拍遺照，他們的臉龐雖然不再年輕，但卻是夕陽下最美的笑靨。

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