德東飆車王奪命判4年！　死者女兒煎熬曝心聲：判決像是止痛藥

記者黃宥寧／台北報導

北市天母「德東飆車王」簡祥宇，去年3月行經士東路與跟芝玉路2段口，高速衝撞2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷悲劇遭起訴。法院開庭審理時，簡男不僅強辯想脫罪，更嗆法官「重判就安樂死」，讓傷者、死者家屬心痛無比。今（21日）法院依過失致死罪處4年有期徒刑，得知判決結果，死者女兒也發聲了。

66歲死者謝姓婦人的朱姓女兒表示，今早一聽到宣判4年有期徒刑，長久以來緊繃的心情稍稍地緩解，感激、安心、遺憾、難過、失落交雜其中，一路上肇事者態度囂張狂妄、顛倒黑白的受害下，法官們、檢察官以及律師、記者們多次為我伸張，安慰我，這是大家極盡全力為我們3家受害家屬所爭取來的，我非常感激。她說，但2名高中生的未來完全改變、我失去唯一的家人這樣的痛是不能治癒的，但這個判決就像是止痛藥，讓我們不這麼痛，再一次謝謝各位的幫忙。

▼北市士林區簡祥宇高速駕駛車輛撞擊3名行人，導致謝姓婦人傷重不治。（資料圖／記者黃彥傑攝）

對此，家屬委任律師孫瑞蓮遺憾地說，被告長期有飆車惡習，難認不具有刑法第185條公共危險罪之不確定故意，關於法院未以此罪作為判刑依據，深表遺憾。

今年朱姓女兒受訪難過指出，母親被送往急診室，主任醫師特別沒下班等她，並向她表示「我是妳，不會原諒他（簡男）這傷口完全是沒有煞車撞出來的」連護士也不敢給朱小姐看傷口，直到整理大體時，她才看見母親被撞到連骨頭都跑出來，失去生命裡最親摯愛的母親，讓她難以走出悲傷。

但令人更難過的是，調解期間，簡男僅給2萬元慰問金後，就未有接觸，另外簡男雖願賠死者100萬、傷者60萬、80萬，但他於天母東路有超商店面，價值3千5百多萬，月租金20萬，家族則有8間房地產，因此也認他毫無悔過之心。