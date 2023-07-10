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竹蓮寺捐贈救護車2台　消防局救護能量再添利器

▲竹蓮寺捐贈2輛功能完備之救護車。（圖／新竹市政府提供）

▲竹蓮寺捐贈2輛功能完備之救護車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹蓮寺為實現觀世音菩薩善德永續之精神，持續為地方鄉里付出善心，捐贈2輛功能完備之救護車、價值高達734萬元，並於今(10)日舉辦捐贈儀式，由新竹市長高虹安代表消防局接受捐贈，並回贈感謝狀、救護車模型，感謝竹蓮寺及各委員們熱心公益造福地方，協助守護市民安全；高虹安與竹蓮寺主委許修睿也坐上新車鳴笛，象徵救護車正式啟用。

高虹安表示，竹蓮寺是大新竹地區重要的信仰中心，且為發揚觀音佛祖聞聲救苦的大愛精神，感謝主委許修睿議長大力支持各項市政工作，也積極推廣傳統文化、熱心投入公益活動。本次竹蓮寺捐贈2台全新救護車給予消防局使用，將配發至光復、明湖分隊使用，為本市救護能量再添利器。

高虹安指出，截至112年上半年，在消防局同仁努力之下，竹市OHCA病患到院後救活率達41.01%、康復出院率達9.4%，為全台前三高。高市長說，本市救護車上皆配置完善先進儀器，以即時救護病患，也盼透過公私協力、集結政府與民間的力量，讓消防局同仁在救護時有更好的設備，守護市民朋友平安健康。

許修睿表示，感謝竹市各廟宇長期投入社會公益慈善、熱心參與地方事務，且重視消防人員救災安全，補充第一線同仁消防救護設備，竹蓮寺近年也捐贈許多物資與設備，今日再捐蹭2輛救護車，其中1台車身印有岳母「廖淑華」女士名字。許主委提及，岳母去年昏迷住進加護病房，太太天天跪在佛祖前面祈求，希望能有奇蹟出現，並發願「只要媽媽能夠平安醒來，就捐贈1台救護車」，後來岳母順利甦醒康復，今天也來到現場，因此特別捐蹭2輛救護車，盼讓消防同仁能夠更盡心盡力地守護市民，保障百姓平安。

消防局長李世恭感謝許議長及竹蓮寺的大力支持，提供配備精良的救護車輛，目前本局第一線救護車全面配置電動擔架床及電動骨針等高階器材，能夠有效提升救活率，也期望透過各界捐贈之慈善義舉，讓社會大眾更重視到院前緊急救護，消防局未來也會持續導入新式救護設備及精進救護專業訓練，強化各項緊急救護量能。

消防局表示，新竹市去年緊急救護出勤達21993件，平均每月救護勤務1, 833件，救護車使用量相當頻繁，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，本次竹蓮寺捐贈救護車，且配置完善的先進儀器，加上本市救災救護人員的技術精進，期盼未來能挽救更多生命。

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