新竹天公壇回饋社會　捐贈電動車電池專用滅火系統4組

▲新竹市長高虹安代表消防局接受捐贈，並回贈新竹天公壇感謝狀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹天公壇為實現天公（玉皇大帝）守護眾生之精神，在主委方榮淮發起下，購置電動車電池滅火系統4組，總價值360萬元。今(12)日舉辦器材捐贈儀式，由新竹市長高虹安代表消防局接受捐贈，並回贈新竹天公壇感謝狀，現場也進行電動車電池滅火系統演練，示範電動車電池專用滅火設備如何使用，高虹安感謝新竹天公壇及各委員們熱心公益，慈悲大愛之善舉。

高虹安說，現在中央地方都在推動淨零碳排的政策，未來電動車的數量勢必會大幅增加，感謝天公壇主委及委員們非常有遠見，捐贈電動車電池專用滅火系統4組，讓新竹市擁有的設備數量領先全台，目前各縣市中只有台北市 2 台、台中市 2 台及嘉義市 1 台，新竹市在本次捐贈後成為全國最多電動車滅火器材的縣市。

高虹安接續說明，目前國內電動車的需求與數量與日俱增，去(111)年8月藝人林志穎在桃園駕駛電動車發生車禍事故，因鋰電池復燃造成火勢失控，消防員花費約6小時搶救與大量的消防水（約75噸）冷卻才得以撲滅，且因鋰電池的化學反應特性，造成消防員面臨感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。再次感謝新竹天公壇善心捐贈新式器材，保障出勤同仁安全，藉由救災器材的升級，讓消防同仁能夠在更安全、有效的在電動車起火現場執行救援任務，守護民眾公共安全。

方榮淮表示，感謝委員們一致贊同捐贈電動車電池滅火系統，盼此次捐贈能作為拋磚引玉，未來能有更多人加入做善事的行列。

新竹市消防局長李世恭說明，「電動車電池滅火系統組」配備獨立的「穿刺滅火裝置」與「遠端控制設備」，因此，當電動車發生車禍、鋰電池受損發生燃燒時，消防同仁可以先將「穿刺滅火裝置」置於車底，並在8公尺外以遠端控制設備進行操作，隨即將滅火裝置內的水霧噴槍穿刺進入車輛電池內，直接將水灌入電池內部。

李世恭進一步說明，透過新式設備，消防同仁可遠離爆炸波及危險，也能防止電池的復燃，避免燃燒時有毒氣體範圍擴大，且因能短時間有效滅火，對於灌救水的使用也能大幅漸少。

消防局表示，感謝各界一直以來踴躍捐贈各式救災車輛及器材，市府一定會妥善規劃的使用，以解決市民消防安全需求，同時感謝新竹天公壇委員們對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定，自民國88年起至今已投入5,872 萬元在捐贈雲梯車、救助器材車、各式消防車輛及裝備上，大幅提升消防弟兄執勤安全與救災效率，未來消防局一定會持續為打造幸福平安城市而努力。