嚇到吃手手！酒駕男想拒測　聽到罰金36萬「賭一把」慘敗

▲李姓男子（右）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子（45歲）在海產店和友人聚餐喝酒後，騎車準備回家，在路上因精神不濟被警方攔檢，他一度想拒測，但聽到員警說因為他今年已有拒測記錄，這次再拒測要罰36萬元，因此決定「賭一把」接受酒測，沒想到酒測值0.79毫克，還是當場被捕依公共危險罪嫌送辦。

新興分局五福二路派出所員警17日清晨5時許巡邏經過民生一路與仁愛一街口時，見李男騎著機車停等紅燈時搖搖晃晃精神不濟，於是上前盤查，員警一靠近李男就聞到他身上散發濃厚酒味。

▲李姓男子酒駕被警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一開始，李男還想拒絕酒測，但員警查核其身分後，發現他今年已經有拒絕酒測的紀錄，於是告知其權利義務時，說明如果第二次拒絕酒測，要罰36萬元，對於這麼高的罰金，李男嚇了一跳，考慮了一下後，決定接受酒測，結果李男的酒測值0.79毫克，還是超標。

警方調查，李男下班後與朋友至青年一路上海產店飲酒聊天，因為就住在附近，所以才會僥倖酒駕上路，沒想到還是被警察攔下，全案在訊後依公共危險罪移送偵辦。

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