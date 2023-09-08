酒駕男拒測還不繳18萬「又沒撞到人」　繼承房產才17天...慘被查封

▲1名酒駕男子拒測，且認為沒有撞到人，不爽繳18萬元，執行署追蹤1年多，終於等到他有房子。（圖／行政執行署台中分署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東勢區吳姓男子前年酒駕被攔，他認為又沒撞到人拒絕酒測，事後也拒繳18萬元罰款，直批政府法令太嚴苛，法務部執行署台中分署去年受理執行，發現吳男名下沒房沒車，仍鍥而不捨追查吳男的財務狀況，追了1年多，吳男今年8月因母親病逝繼承一棟透天厝，才繼承17天，台中分署馬上查封房子，這下子吳男更生氣了，質疑母親剛死政府就要查封房子，但最後仍心不甘情不願的繳清18萬。

台中分署去年6月受理該案後，發現吳男名下沒房沒車沒任何不動產，四處打零工，也沒有薪資或足夠存款可以繳納，要求吳男到場說明清償能力，不但拒不到場，還怪政府法令太嚴格，他雖然酒駕，又沒撞到人，為何要罰18萬這麼多？

台中分署鍥而不捨清查吳男財產狀況，追蹤1年多，得知吳男今年8月15日剛繼承母親名下一棟無貸款的透天厝，分署不知吳男會如何處理？擔心一旦賣掉就難以索討，於是在吳男才繼承17天，就緊急函請地政事務所查封凍結，不准移轉登記。

吳男得知剛從亡母手上繼承的房子被查封，氣憤不已，對分署人員出言不遜，但分署人員還是心平氣和的解釋，政府為了防止酒駕肇事，造成無辜家庭破碎，才會施予重罰，不酒駕不就沒事了嗎？吳男自知無法逃避，1週後委由親友到台中分署一次繳清。