照顧車禍受傷男11天...盜領19次偷36萬存款　貪心女看護慘了

▲越南籍女看護工阿莎（譯音）前年9月間在林口長庚醫院照護車禍受傷男子，卻趁其託付幫忙領款購買餐點時盜領存款19次，總計盜領36萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子前年9月間因車禍，在林口長庚醫院住院治療，期間聘請越南籍看護阿莎（譯音）照顧，胡男因無法下床遂請看護拿自己銀行提款卡提款購買餐點，未料，阿莎卻乘機竊取其提款卡盜領存款19次共計36萬元花用，胡男出院驚覺提款卡遭竊，詢問阿莎才坦承犯行，但提款卡已被ATM回收，胡男憤而報警提告；桃檢偵結依竊盜罪嫌、以不正方法由自動付款設備取得他人之物等罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的越南籍女看護阿莎，2021年9月至10月11日間在林口長庚醫院照顧胡姓男子的日常生活起居，胡見阿莎頗為勤快，於是將銀行提款卡交給阿莎，要她代為領款購買餐點，同時告訴其提款卡密碼等資料，未料，阿莎竟趁胡不備之際，竊取其提款卡在醫院ATM分次盜領存款，總計盜領19次、36萬元，得逞後均花用殆盡。

胡姓男子車禍傷癒後欲辦理出院才驚覺提款卡失竊，詢問阿莎是否有拿走其提款卡，阿莎坦承偷走更承認有盜領存款等犯行，但提款卡已被ATM收走，胡男憤而向龜山分局報案提告。

桃檢調查時，阿莎坦承犯行，被害人則指證歷歷，聲稱存款被盜領36萬元，並提供雙方LINE之對話紀錄截圖，銀行則提供提款交易明細、提款時監視畫面、警方則提供報案紀錄等證據佐證，檢方認為犯行明確，偵結依竊盜罪嫌、以不正方法由自動付款設備取得他人之物等罪嫌提起公訴。