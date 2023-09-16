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花蓮取締註銷牌照車大執法！　男欠「稅+罰款」20萬...遭拖吊查扣

▲▼花蓮監理站攜手相關單位加強稽查並拖吊註銷車輛、追繳註銷牌照。（圖／花蓮監理站提供，下同）

▲▼花蓮監理站跨機關加強稽查並拖吊註銷車輛、追繳註銷牌照。（圖／花蓮監理站提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為維護用路人安全及避免註銷號牌車輛趴趴走，花蓮監理站與花蓮縣政府、花蓮縣警察局及法務部行政執行署花蓮分署跨機關合作，運用多元科技執法與大數據分析，加強稽查並拖吊註銷車輛、追繳註銷牌照，藉以遏止民眾僥倖心態，避免註銷號牌車輛違規上路。

花蓮監理站於本月12日聯合行政執行署花蓮分署與交通警察隊，利用監理系統及移動（車載）式車牌辨識系統，於花蓮市某路段查獲1輛註銷車輛為何姓車主所有，且該車主尚欠繳牌照稅、交通違規罰鍰、空汙法罰鍰及燃料費等案合計24筆，金額達20萬餘元，當場將註銷車輛查扣並拖吊移置保管場停放。

▲▼花蓮監理站攜手相關單位加強稽查並拖吊註銷車輛、追繳註銷牌照。（圖／花蓮監理站提供，下同）

依據道路交通安全規則規定，車輛行駛道路應領用懸掛有效之牌照，逾期檢驗、逕行註銷車牌之車輛，不可以行駛道路。若車輛牌照已遭註銷仍違規行駛道路或於道路停車者，依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

根據統計註銷號牌車輛以逾期檢驗佔大宗，花蓮監理站呼籲車主依指定檢驗日期辦理車輛檢驗，如因未辦理車輛定期檢驗遭逾檢註銷，請依規定儘速繳回已註銷牌照，並結清違規及稅費後，重新驗車領牌再行駛道路，以保障自己及用路人安全。民眾若不確定車輛牌照狀態是否吊註銷，可透過監理服務網「牌照報廢、繳註吊銷查詢」功能進行查詢，以避免違規上路受罰。

此外，車主可以透過監理服務網「多元管道收集手機及電子郵件信箱」功能（https://www.mvdis.gov.tw/），在監理服務網/駕駛人/多元管道收集/輸入相關資訊，爾後手機或電子信箱就能收到監理所、站車輛檢驗通知、汽燃費及交通違規等等監理業務的簡訊通知，建議民眾多加利用。

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