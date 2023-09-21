200下深蹲現血尿　國中男遭體罰送加護病房！醫：再晚雙腎恐壞死

▲男大生被送醫。（圖／翻攝自微博）



記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南一名14歲的國中男生因上課與同學講話，被班導罰做200下深蹲，之後出現雙腿疼頭、排血尿等情況，2天後體育課被強逼在操場跑6圈，最終被送進加護病房，診斷為橫紋肌溶解症、肝功能損傷，引發關注。

▲劉同學躺在病床上。（圖／翻攝自陸媒）

綜合陸媒報導，劉姓學生就讀於寧鄉市金洲鎮泉塘中學212班，12日因與同學上課時講了幾句話，被陶姓班導罰做深蹲，之後出現血尿、雙腿疼痛、行走困難等症狀。

14日的體育課要求學生進行跑步訓練，劉同學提出請假，但文姓老師說「腿痛跑不了，你給我走也得走」。家中表示，劉同學拖著腳走了3圈，實在是走不動了；有學生反饋說，後面體育老師又要求2個同學架著他走了3圈。

▲醫院下達病危通知書。（圖／翻攝自陸媒）

據家長說法，劉同學走完6圈後人已經無法支撐，被媽媽接回家後送往往寧鄉市人民醫院，醫生檢查隨即下達病危通知，直接送進加護病房，「說再晚去1個小時，雙腎可能壞死。」

醫院診斷顯示，患者雙側大腿肌肉疼痛，排出茶色尿1天，診斷為橫紋肌溶解症、肝功能損傷。儘管經過救治，但劉同學目前病情還未穩定，且心理健康受到影響，變得沈默少言。

事件發生後，寧鄉市教育局已向劉姓家人致歉，並指會承擔治療費用。至於涉事的泉塘中學的校長、涉事教師已作出停職處理，並將相關情況移交紀檢監察部門進行核查。