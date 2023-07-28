颱風天血尿急送醫　軟式輸尿管鏡取腎結石60顆…驚人畫面曝

▲東港安泰醫院利用軟式輸尿管鏡取患者取出60多顆結石 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮49歲盧姓鄉民於26日因血尿及急性下腹劇烈疼痛到東港安泰醫院急診就醫，經電腦斷層掃瞄影像確認腎臟內有數顆超過20公釐的結石，因而引發泌尿道感染及血尿，才讓他感到劇烈的疼痛，在先緩解病患疼痛後，以最快的速度安排隔日開刀，隔天經3個多小時手術，取出大小結石60餘顆，讓他讚「有安泰真好」。

由於杜蘇芮颱風襲台，屏東全縣放颱風假，安泰醫院泌尿科林君軒醫師27日仍冒著風雨到院為患者開刀。

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林君軒醫師表示，泌尿道感染若是嚴重會引發敗血症，危及病患的生命安全，愈快開刀處理愈好。他與病患溝通後採用無傷口、疼痛感低、恢復快的「軟式輸尿管鏡碎石術」。

在手術過程中，因有數顆超過20公釐的結石，必須先使用高能量雷射將其粉塵化，再將碎石一一取出，手術時間約3個多小時，共取出大小結石60餘顆，順利完成手術。

而患者也在清醒後說非常感謝醫師讓他從那炸裂般的疼痛中解脫，他一手拿著取出的結石，一邊說一定會依照醫師指示休養，早日恢復健康。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，平常時安泰醫院肩負重度級急救責任醫院的責任，不論颱風天天氣有多惡劣，醫師及醫護人員絕對會堅守崗位，守護民眾的生命及健康。

護腎小叮嚀：預防重於治療，南部民眾飲食多偏重口味，若飲食不均衡、只喝手搖飲不喝水，都會加重腎臟負擔，增加腎結石的風險。隨時關注自己與家人的健康狀況，不輕忽腹痛的症狀，若有血尿、腰痠、腎絞痛的症狀，應盡快就醫檢查，才不會小病拖成大病。