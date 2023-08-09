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150公斤槓鈴狠砸「折頸倒地」　他遭健身器材重擊瞬間曝光

▲▼巴西男被健身機器砸脖子。（圖／翻攝推特）

▲42歲的達席爾瓦被深蹲器材砸中。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

巴西一名男子前往健身房運動，期間坐在一個名叫「哈克深蹲」（hack squat）的器材上休息，未料150公斤槓鈴突然掉落，他被當場重擊頸部，隨後應聲倒地，驚悚瞬間都被監視器拍下。目前尚不清楚設備故障原因。

根據監視器畫面，8月4日，達席爾瓦（Regilânio da Silva）坐在器材上休息，未料「哈克深蹲」的槓鈴突然墜下。他被重擊後動彈不得，旁邊3名男性見狀趕緊衝過來，合力把器材抬起，他這時才得以脫困，並且往前撲倒在地。

達席爾瓦被緊急送至聖安東尼奧醫院（Santo Antônio Hospital），歷經4小時手術固定頸部與脊椎，但仍無法挽回嚴重傷勢。如今他情況穩定，可以活動手臂，也可以坐在床上，但下半身毫無知覺，恐怕終身癱瘓。

神經外科醫師科雷亞（Dr José Correia）接受巴西媒體G1採訪時說，從神經損傷的角度來看，達席爾瓦胸腰椎重創，傷勢達到最嚴重程度，「從統計數據來看，恢復運動及感知功能的機率不到1%。」

儘管如此，健身房卻宣稱，這台設備2個月前購入，最近才實施檢查，而且完全符合規定。家屬已與業者平分3.5萬雷亞爾（約新台幣22萬7183元）手術費用，但達席爾瓦還有很長一段復健之路要走，因此他們發動群眾募資，試圖籌措醫療費。

 
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關鍵字：

健身深蹲哈克深蹲hack squat

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