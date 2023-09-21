學生妹坐博愛座被踢醒！　阿伯站面前狂瞪：我就是故意的

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

作家李昂20日搭乘台北捷運，遇到3名年輕人不願禮讓博愛座，相關話題引發討論。日前也有一名女網友分享，下課後搭捷運太累了，在博愛座上面昏昏欲睡，下秒突然覺得被人碰到，抬頭發現有一個阿伯站在面前，急忙起身讓座，沒想到對方還嗆說「我就是故意踢妳的！」讓她相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，先前下課要去信義區跟朋友吃飯，因為在捷運上站太久，看到博愛座還空著就先坐了，心想等一下看到有老人上車再讓座。但坐到一半越來越困，正當她快睡著時，突然發現有人抵著她的膝蓋，嚇得急忙抬頭，發現有一名年約60歲的阿伯抓著扶手站在前面，她便站起來說，「阿伯不好意思沒注意到，來！你坐這裡」，並同時慶幸自己還沒睡著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料阿伯卻突然怒嗆，「我就是故意踢妳的！還不趕緊起來讓座」，且用眼神上下打量她，看起來相當不友善。突如其來的謾罵，讓原PO覺得相當丟臉，但同時又覺得自己沒有做錯事，「我起來讓座的時候捷運門才關啊，而且往旁邊走，博愛座有空著的也有男生坐著，真的就是看女生好欺負一點」，這次經驗讓她很不舒服，不確定到底是不是自己的問題？

不少人看到後紛紛力挺原PO，表示「不要被道德綁架，讓位不是應該的」、「不是妳的問題，老人很多這樣的，不用想太多」、「博愛座只要有需要都可以坐，如果我被踢我真的不會起來了，而且會大聲告訴車廂的人我身體不舒服不能讓座！對這種沒禮貌的人真的不需要客氣」、「博愛座是給有需要的人都可以坐，不是老人專屬好嗎」、「請妳繼續坐好，妳起身就是在縱容他欸」、「辛苦妳了，在公開場合被那樣講，心情肯定很不舒服，是他沒水準，別放在心上」。

►【ETStar開課啦！】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想學習AI工具實戰課、社交撩心術



輸入折扣碼「Miffy0202」，享早鳥優惠再打9折！