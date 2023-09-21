百年檜木又雕工精細！大膽賊專偷「神明桌」 5人落網起贓600萬

記者林東良／台南報導

台南市警局偵破神明桌竊盜犯罪集團，起犯價值約600萬元贓物，該犯罪集團成員熟悉辨識百年檜木製神明桌，許多神桌雕工均非常精細，且價值不斐，在古物市場價值達數十萬至數百萬元不等金額。

▲台南市警局偵破神明桌竊盜犯罪集團，起犯價值約600萬元贓物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本局專案小組追查由楊姓及邱姓嫌犯組成竊盜犯罪集團，預先駕車勘查中南部地區鄉間尋覓無人居住古厝，鎖定行竊古厝處所後，再利用夜深人靜時刻，破壞古厝之門窗，專門竊取約50年以上檜木製神桌、太師（桌）椅、神龕、六角桌等古物，駕駛假冒車牌之貨車載運贓物，再轉賣給專門收贓商後，於專販檜木製神桌直播平台推播販賣。





案經刑警大隊與白河分局、麻豆分局等單位共組專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦，分派偵查人員調閱監視器及跟監、蒐證，經多日追查鎖定特定集團據點及銷贓場所，見時機成熟，兵分多路，分持搜索票、拘票前往台中、雲林等地區展開查緝行動，將楊姓主嫌等5人一舉查緝到案，現場起獲失竊價值近600萬元神明供桌上下桌12個及太師椅桌1組、神龕1個、大雕花木板6個、小雕花木板3個、六腳桌1組等神桌椅，一舉瓦解該中南部地區竊盜神明供桌集團，全案依加重竊盜罪及贓物罪嫌案移台南地檢署偵辦，並對犯嫌處以邱嫌等人交保及限制住居，本專案將持續擴大偵辦，呼籲民眾住家神明桌、太師椅桌、神龕等古物遭竊，可向本局刑事警察大隊偵一隊（06-6322661）聯絡指認。