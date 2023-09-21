「該拿掉博愛座了！」　羅友志稱老嬰變多：勞累程度看得出來嗎

▲博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

作家李昂20日晚間表示，她日前搭捷運身體不適，但坐在博愛座的年輕人卻不讓位，於是喊話台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。對此，資深媒體人羅友志有感而發，有很多人的「不舒服」是看不出來的，這樣公審年輕人，「不更是『老嬰』的行為嗎？」

羅友志透過臉書粉專「羅友志 友話直說」上發文，劈頭直呼「真的很討厭『博愛座』！」身為50歲「中間人」的他，覺得「巨嬰也就罷了，『老嬰』的人怎麼也越來越多？」

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羅友志認為，「敬老是態度，不是規則，在博愛座制度前，被老嬰放大成『規矩』，還有家長出來『主持公道』，這制度早就走鐘了」。他拋問，「我比你們老」能算是標準嗎？不舒服又該如何看出來？像經痛就沒辦法看出來，身體開刀的痛也是。

羅友志接著說道，以台灣發展而言，有些「老人」的經濟優渥，加上近20年的運動風氣旺盛，身子普遍硬朗；反觀「不該坐博愛座的年輕人」，因經濟條件不佳要兼差，身體勞累程度不比「老嬰」好，「勞累」是看得出來的嗎？

羅友志也說，這些年輕人的發洩管道只有IG、Dcard，「比起作家的影響力也不公平」，這樣公審年輕人「不更是『老嬰』的行為嗎？」也因為「老嬰」的存在，他搭捷運時，若沒有看到「非常」多的空位，他便會站著，「我也滿頭白髮，我也年過半百，但是我真的怕70歲的人給我白眼」。

羅友志直言，「博愛座早就失去時代意義了，拿掉吧。」他也在文末補充，「這位作家姐姐其實『看』起來真的很年輕，不到要讓座的模樣」，且真的不必在博愛座前「跟大家爭『我比較老』啦」。

回顧此事，李昂20日晚間在文章開頭點名蔣萬安，詢問「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」她搭捷運時，因身體不適，便請坐在博愛座的3位年輕人禮讓，然而卻沒人願意，年輕男生稱身體不舒服而她看不出來、另兩個女生態度不好並翻白眼

李昂強調，她因為要發表新書，忙到身體不舒服，且以她的年齡來說「當然是年長」，因此「我希望你（蔣萬安）給我們一個博愛座的使用方式」。