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社會 社會焦點 保障人權

失蹤15天！彰化阿伯曾現身雲林堤岸道　家屬發20萬尋人獎金　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉一名68歲、患有失智症的楊姓阿伯騎單車外出後失聯至今15天，警方出動空拍機並沿途調閱監視器畫面，發現阿伯腳程飛快，隔天清晨已經跨越濁水溪到雲林莿桐鄉河堤，當時他還穿著內褲有跟當地民眾說，要去看他種的香蕉園，極有可能騎入鄉間小路，家人也發出20萬尋人獎金，盡速找到阿伯返家與家人團聚。

▲失蹤15天！彰化阿伯曾現身雲林堤岸道　家屬「20萬」獎金尋人

▲彰化阿伯失聯15天曾出現在雲林莿桐鄉，家屬20萬尋人。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯失聯15天曾出現在雲林莿桐鄉，家屬20萬尋人。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯穿內褲牽單車。（圖／民眾提供）

這名阿伯失蹤第2天就騎腳踏車進入雲林縣，9月7日清晨6點多，出現在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，當時一名保全看到阿伯打赤膊沒穿上衣，只穿短褲，牽著腳踏車，還問他「阿伯，你要去哪裡」，阿伯跟他說「我種的香蕉就在下面」、「我要去看看」，這名保全還跟著阿伯後面走了一段路，直看到阿伯走到河堤下。

▲彰化阿伯失聯15天曾出現在雲林莿桐鄉，家屬20萬尋人。（圖／民眾提供）

警方調閱沿路監視器，沒有發現阿伯蹤影，再加上當時正值海葵颱風過後，大雨有可能溪水暴漲，研判阿伯有可能騎進附近鄉間小路，目前監視鏡頭阿伯出現在9月7日雲林境內，目前也出動空拍機搜尋不放過任何一絲希望。

不少民眾猜測，阿伯有可能一路往南騎，依照他的體力跟腳程，應該在嘉義或是台南境內，而家人也焦急如焚，發出尋人「獎金20萬」，請全國民眾若看到他，請拉住他並報警，並公布手機電話聯繫其家人，帶他平安返家，與摯愛的家人團聚。

▲彰化阿伯失聯15天曾出現在雲林莿桐鄉，家屬20萬尋人。（圖／民眾提供）

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