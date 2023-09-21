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台版柬埔寨奪3命！「藍道」小弟：妻快生了求交保...4被告全續押

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲（左起）「藍道」杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」詐4億狠奪3命，第二波主嫌「藍道」杜承哲、「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑等4人被依私行拘禁致死等罪起訴。由於4人羈押期屆滿，昨（20日）法院開庭，王嫌庭上說：「妻子產期11月1日，希望交保」，杜嫌則不求交保，只求解除禁見。士林地院認仍有羈押必要，裁定4嫌延押2月。

士林地院以羈押期間即將屆滿，於9月19日、20日分別訊問被告4人。洪俊杰庭上求交保説，家中長輩已有年紀，希望可以在有限時間多陪他們，強調會面對這些案件，絕對沒有要跑、串證，也可以配合限制住居、定期報到，以此證明沒有要逃跑，就是想多陪家人。

其辯護律師說，被告與罹癌父親情感深厚，加上疼愛有加的姑姑及小姪女感情深厚，絕不會逃亡，且已將犯案細節全盤托出，無羈押必要。

35歲王昱傑請求交保說：「太太第2胎11月1日預產期，希望能交保」，其律師說，被告就詐欺、洗錢已坦承犯罪，確實與妨害自由及致死關係極低，且台中控房，依卷證資料可看出並非只有被告供稱「怕藍道報復而不得不為之」，如今其餘共犯已到案，恐懼也不在，無再犯之虞。

27歲「藍道」杜承哲仍與律師討論該認哪些罪，其律師說證據已調查完畢，無串證之虞，不期待交保，僅希望能解除禁見。

法官參酌4人所涉乃是共同私行拘禁致人於死等罪，危害社會治安甚鉅，且本件是組織龐大犯罪，分工嚴密、參與者眾多、被害人受害情節非輕，再權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告等人身自由的私益及防禦權受限制程度，認4人羈押原因依然存在，且若以具保、責付或限制住居等侵害較小手段，均不足以確保審判或執行程序順利進行，而仍有繼續羈押必要，裁定從9月30日起延押2月，並皆禁止接見、通信。

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「台版柬埔寨」奪3命震驚全台，首波起訴的29嫌，11月22日將宣判。（資料圖／《ETtoday新聞雲》記者翻攝）

首波起訴傅榆藺等29人，「棄屍組」潘依凡（40歲）於今年2月開庭時淚灑法庭說，「爸媽都去世，家裡欠很多錢，現在8歲大的孩子是由自己手足幫忙照顧，最近開學，真的很想出去陪孩子」，3月27日合議庭認「棄屍組」邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡坦承犯行裁定具保，潘則以7萬元交保獲自由。

豈料，今年8月23日法院行審理程序時，蔡智帆、葉智升、邱宏儒均乖乖到庭，僅有潘未出現，經撥打潘姓具保人手機為空號、潘的手機號碼則停話，法院經拘提仍未著，經查潘依帆也並無在監在押導致不能到庭情形，足認他顯已逃匿，故裁定沒收7萬元保證金，並發布通緝。

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