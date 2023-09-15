詐團首腦竟發破案獎金　當庭替涉貪所長求情：他沒貪、是我贊助

▲台版柬埔寨奪3命首腦「藍道」杜承哲被依私行拘禁致死、貪污等罪起訴，法院開庭，他當庭替寧夏派出所前所長葉育忻求情。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」狠奪3命，首波傅女等人被依私行拘禁致死等罪起訴，一審辯結11月宣判。士院今（15日）從看守所提杜承哲、洪俊杰、王昱傑，就落網前另起爐灶涉洗錢、私行拘禁、貪污等罪開庭訊問。杜稱是受余秉原指示在台組洗錢水房，更當庭替寧夏派出所前所長葉育忻求情，強調葉沒收賄，派出所的破案獎金，甚至疫情期間口罩物資都是他掏錢贊助。

「藍道」杜承哲、「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑涉私刑拘禁致死罪，依《國民法官法》規定走程序，其餘犯罪部分則依通常訴訟程序，今（15日）法院就杜嫌等落網前另起爐灶部分開庭訊問。

洪俊杰僅認招募林晏齊、詐欺、洗錢、偽造文書，至於私行拘禁也否認說，是一個叫小余提供帳戶算車商；此時，杜急著舉手向法官補充說：「扣案手機有我跟余秉原語音對話，可以讓洪俊杰聽，看是不是同人」；王昱傑僅認洗錢、詐欺罪，否認私行拘禁更堅稱自己是「轉帳手」，杜對於台中控點稱不知情，其他洗錢、詐欺等罪都認。

杜承哲律師辯護說，杜以當廚師為業，2022年9月間受余秉原指示，為其在台籌組洗錢水房，但因3名人頭死亡萌生退意，同年11月底受余指示，交棒給洪俊杰，並由洪負責水房實際經營，僅負責提供大陸盤口，僅有收得引薦盤口報酬，未參與實際活動，至於台中控房一事均不知情。

▲寧夏派出所時任所長葉育忻收受詐團首腦賄賂，替其查個資製作法院假交保通知單。（資料圖／記者黃宥寧攝）

另，2023年4月7日偽造交付通知書，是因洪俊杰請託杜向寧夏派出所時任所長葉育忻詢問，以此項盤口交代，因此也承認所犯的行使偽造公文書罪；至於，行賄200萬，葉後來歸還170萬，另30萬是以贊助名義金援派出所活動，故請求緩刑及自新機會。

選任律師一語畢，杜男急著向法官說：「我陸續交付200萬，很多部分是因為葉辦案需要現金跟我借」，至於為什麼會有200萬這數字，是因為只要給就算，葉也陸續歸還170萬，再來都是以贊助派出所名義給葉，不是檢察官、媒體說的以論件計酬，沒有對價關係，在葉認知是接受贊助。同時，更不諱言說「可以問他（葉）下面員警，破案獎金都有多發給他們，這些錢都是我贊助的」。

杜男不斷向法官解釋強調給葉的220萬賓士車是自己先斬後奏，想給葉一個驚喜，因為當時2人是很要好的朋友，虛擬貨幣也是自己贊助，畢竟時常要麻煩葉查資料，感到不好意思，雖常常要給錢，又被葉拒絕，所以才用贊助派出所活動協助，舉凡疫情間快篩劑、口罩等費用都是他給的，這些錢葉也沒有放自己口袋，全都用在工作上，因此葉絕對沒有行賄或收賄，最後求情說：「我希望不要因為我口誤或法律認知有錯，害到葉育忻」。

受命法官聽到此不忍說：「你不用再幫他說、解釋，他在移審庭時有提出自己的說法」，這才讓杜承哲停住解釋。由於時間有限，法官諭知11月再開庭提示相關證據。