川普長子發文悲痛宣布「父親過世」　發言人澄清：帳號被駭

▲ 川普長子社群帳號發文，聲稱父親過世。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）社群平台帳號20日遭駭，發出一連串假消息，不僅聲稱他的父親川普已死，還辱罵現任總統拜登，不過不到1小後就被刪除，發言人也火速出面澄清。

Donald Trump Jr. Twitter account has been hacked. pic.twitter.com/j0spSybSn6 — Anonymous (@YourAnonOne) September 20, 2023

綜合《國會山報》及BBC，小唐納在社群平台X（舊稱推特）帳號擁有逾千萬粉絲，當地20日上午8時過後發出一連串令人震驚的貼文，包括「我悲痛宣布，我的父親川普過世，我將在2024年參選總統」、「最新消息：北韓將被消滅」、「去X的拜登」等等。

上述貼文僅出現不到1小時，上午9時以前就被刪除。小唐納發言人蘇拉比安（Andrew Surabian）澄清，這些貼文「顯然不是真的，他的帳號遭駭客攻擊。」他本人則未正面回應，僅在一則稱他帳號被盜的貼文按讚。

川普X帳號2021年因煽動暴力風險被禁，去年11月解禁，但仍使用自家社群平台Truth Social，小唐納則頻繁使用X發文。X公司目前尚未回應此事。