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安理會交鋒！澤倫斯基發言受阻　主席諷：俄國停戰就解決了

▲▼ 澤倫斯基出席聯合國安理會烏克蘭問題特別會議。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基出席聯合國安理會烏克蘭問題特別會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日首度出席聯合國安全理事會有關俄烏戰爭的特別會議，在會議開始時率先發言，卻遭俄國大使反對。這時以幽默出名的主席國阿爾巴尼亞總理表示，只要俄國同意停戰，澤倫斯基就不須發言。

根據《路透》，澤倫斯基赴美出席聯合國大會，20日參與安理會有關俄國侵烏的會議，在會議開始時發言，卻遭俄國常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）強烈反對。

莫斯科堅持侵烏不等於戰爭，稱之為「特別軍事行動」。而阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）在涅邊賈反對澤倫斯基發言時出言嘲諷，「我想向我們的俄國同事及在場每個人保證，這絕對不是阿爾巴尼亞總理發起的特別行動」，全場頓時鴉雀無聲。

拉馬向涅邊賈直言，「這個問題是有解決方法的。如果你同意停戰，澤倫斯基總統就不會發言。」涅邊賈並未同意，指控這場會議只是作秀，更批評拉馬未維持中立，發言帶有政治色彩。澤倫斯基會後則發文感謝拉馬，稱讚他向全世界示範「如何正確對待俄國和他們的謊言與虛偽」。

莫斯科聲稱，烏克蘭與西方國家結盟的野心威脅俄國國安，基輔及其盟友則否認此說法，認為這是俄方為發動入侵編造的藉口。

澤倫斯基要求剝奪俄國作為安理會常任理事國之一的否決權，作為侵烏的懲罰。他離席後，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）才現身，為莫斯科擁有否決權辯護，同時指責基輔與西方，僅在有利於己的情況下選擇性遵守1945年的《聯合國憲章》原則。

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