波蘭宣布「停止軍援烏克蘭」　因糧食禁令鬧僵

▲波蘭總理莫拉維茨奇宣布，不再軍援烏克蘭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭最堅定的盟友兼鄰國波蘭20日宣布，停止向烏克蘭提供武器援助。此舉正值兩國因糧食進口問題，關係趨於緊張之際。波蘭為保護國內農民決定繼續實施烏克蘭糧食禁令，引發烏克蘭不滿。

根據BBC報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）20日在電視演說中宣布了不再向烏克蘭提供軍援的決定。此前，烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國發表「部分國家假裝聲援」的言論，華沙當局為此召見烏克蘭大使並譴責「這對波蘭來說是不合理的，因為波蘭從俄烏開戰的第一天起就在支持烏克蘭。」

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭後幾乎封閉了黑海主要航道，迫使烏克蘭尋找其他陸路出口路線，這導致大量糧食流入中歐，歐盟同意5個國家實施烏克蘭糧食進口限制，以保護國內農民不受進口低價糧食衝擊，包含保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克，僅允許烏克蘭糧食過境但不得在本地銷售。

這項禁令於9月15日結束，歐盟決定不再延長措施，但匈牙利、斯洛伐克與波蘭決定繼續執行禁令。歐盟執行委員會（European Commission）則一再表示，歐盟的貿易政策並非由成員國各自制定的。烏克蘭本周稍早已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，認為這些進口禁令違反國際義務。

儘管如此，波蘭仍表示將繼續實施禁令，「投訴到世貿組織面前並不會影響我們。」雖然包含波蘭在內3個國家禁止烏克蘭糧食進口，但仍將允許其通過國境運往其他市場。法國外交部長科隆納（Catherina Colonna）20日表示，波蘭與烏克蘭的緊張局勢令人遺憾，歐盟的一項研究顯示烏克蘭糧食的進口不會削弱歐洲農民。

報導補充，在俄烏戰爭期間，波蘭向烏克蘭提供大量援助，並敦促德國允許向烏克蘭運送豹2主力戰車（Leopard 2），也承諾向烏克蘭提供戰機，迎接來自烏克蘭的150多萬名難民。