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烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄羅斯聯合國否決權

▲烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上，要求剝奪俄羅斯的否決權。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上，要求剝奪俄羅斯的否決權。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國安理會上，與俄羅斯官員正面交鋒，譴責俄國入侵烏克蘭之舉是「犯罪」，呼籲剝奪俄國在安理會的否決權，並重申這個權利屬於前蘇聯國家所有。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國安理會上身穿招牌軍服，自去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次與俄羅斯官員共處一室，俄國官員則滑著智慧型手機，明顯一臉不在乎的樣子。

澤倫斯基發言時表示：「世界大多數人都認識到這場戰爭的真相。這是俄羅斯對我國進行的犯罪及無端侵略，意圖奪取烏克蘭的領土和資源。」

他呼籲聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權，稱這是一項至關重要的改革，對於開發中國家，這項改革同時將促進它們在聯合國的代表性。

澤倫斯基指出：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。阻止這場戰爭不可能，因為所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」

他重申烏克蘭的立場是，否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立，因此否決權不應被蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄國獨占。

他指稱：「不幸地，俄羅斯在蘇聯瓦解後透過幕後操縱，非法占據這個安理會席位（常任理事國），這個席位已被騙子占據，他們的工作是粉飾侵略和種族滅絕。」

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