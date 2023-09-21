大直受災戶驚傳再下沉！2因素肇禍　25日強制拆除

▲王鴻薇20日晚間指大直94巷工地基地範圍內原工地方向有輕微下陷情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者葉國吏／綜合報導

大直民宅陷地案的事故工地20日晚間傳出再次發生下沉，初步判斷是受損民宅下方沒有灌漿，加上近日不少大車出入導致。預計今天上午會有結構技師到場勘查，並加灌泥漿補強。另外，台北市都發局避免建物再次倒塌，宣布25戶大直嚴重受災戶將於25日強制拆除。

立委王鴻薇20日晚間指出，大直街94巷工地基地範圍內向原工地方向有輕微下陷情形，初步判斷並不影響周邊道路及鄰房，目前持續監測中。

▲台北市議員陳怡君表示20日晚間大直街94巷又下陷。（圖／翻攝自Facebook／陳怡君）

台北市議員陳怡君表示，初步研判是因為民宅一樓目前是地下室，但由於沒有灌漿加固，加上近日頻頻有搬家卡車、吊車進出輾壓道路，才導致現場出現輕微下沉的狀況。今早台北市政府會邀公會技師與基泰會勘，並能否做路面地基改良。

台北市政府建管處20日晚間則表示，北市中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，造成建築物損壞，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，近日又頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌，建管處將依《建築法》第81條規定，於9月25日起執行強制拆除程序。