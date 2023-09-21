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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲讀博士！　陸神童如今躺平啃老：混吃等死反而幸福一輩子

▲神童博士躺平不承擔「神童」二字，稱對生活現狀很滿意，至少不用看人臉色。（圖／翻攝微博）

▲神童博士躺平不承擔「神童」二字，稱對生活現狀很滿意，至少不用看人臉色。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北20日電

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。但張炘煬對現狀很滿意，因為「不用看別人的臉色」。

張炘煬10歲成名，引發一連串爭議後，從公眾視野消失多年。陸媒九派新聞今天推出他的專訪，「神童張炘煬現狀：卡裡就剩幾千塊錢」躍為中國熱搜新聞。

28歲的張炘煬從小就展現非凡的數學才能，連獲多個國際數學競賽金牌，成為公眾矚目的焦點。他10歲就參加高考（相當於大學入學考試），但成績不甚理想，考上了天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生。

張炘煬13歲考上北京工業大學碩士研究生，再打破中國年齡最小的碩士研究生記錄。

2011年，16歲的張炘煬考上北京航空航天大學應用數學博士研究生，又成為中國年齡最小的博士生。但他接受採訪表示，曾要求父母全款在北京買房，作為參加碩士論文答辯的條件，否則就不考博士，當時引發極大爭議後，從公眾視野消失迄今。

2019年，張炘煬花費8年時間終於讀完了博士，有網友稱無法查到他的博士論文。

對此，張炘煬接受專訪回應：「知網上是查不到北航的學位論文的，想查我的學位論文需要到國家圖書館的網站上」。他還秀出博士畢業證書。

張炘煬坦承，從科學研究來看，他是完全的失敗，如果照西方大學的標準，他博士畢不了業。他說，光是寫博士論文耗了5年的時間，發表差幾天就過了畢業期限。

博士畢業後，張炘煬在寧夏師範學院當外聘教師，2021年8月辭職，目前與朋友合夥接專案賺錢。他在上海租了房子，每月租金人民幣2200元（約新台幣9700元）。

▲張炘煬說，父母還欠他一套房。（圖／翻攝微博）

▲張炘煬說，父母還欠他一套房。（圖／翻攝微博）

當教師期間，張炘煬存了5萬元，但現在基本上快花完了。「差不多每兩三個月父母就會主動給我打一萬塊。我現在沒有固定工資，完成一個項目結一個項目的錢，現在這個項目到手能拿5萬左右」。

張炘煬說，現在自己銀行卡上就剩幾千塊錢了，但他不願意給別人打工。「給別人打工了你還想財富自由？開什麼玩笑呢？我現在至少不用看別人臉色！」。

他還說：「時代變了，現在沒人會餓死，混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了」。

對此，張炘煬的父母並不十分贊同。但他說，「整個2022年我都在跟他們激烈衝突，就是關於我職業發展的事情，他們明明什麼都不懂還要指點江山」。

不過張炘煬對自己現在的生活還是比較滿意的，「無業一身輕，我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過的」。

張炘煬還說：「真的需要什麼的話給我爸打個電話就好了，他們還欠著我一套北京的房子，到現在也該值一千多萬了」。

如今再被問：「究竟是不是神童？」，張炘煬說：「我認為不是」。

他表示，對自己基本上還是滿意的，要說有不滿意的，就是「到現在還沒做出一篇真正的好論文」。

對此，張炘煬大學的導師張耀輝受訪表示，認識張炘煬快20年，變化太大了，比以前不愛說話了；以前張炘煬是有想法就說出來，現在確實經歷太多挫折了。

張耀輝最後給張炘煬一個忠告：「這個年紀不能再猶豫了，該幹啥要決斷，如果不幹別的，就把（數學）這個大問題解決了。假如江郎才盡，那可以去做生意，說不定也能闖出片天來，千萬不要躺平！」。

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