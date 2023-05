移美小神童9歲上大學！3年唸完5副學士學位　創最年輕畢業生紀錄

▲美國12歲的「小神童」洪昊康22日成功獲得5個副學士學位後畢業,下同。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

在香港出生的12歲男童洪昊康(Clovis Hung),與父母移民美國後,於22日成功獲得5個副學士學位(associate degree),創下加州佛勒頓專科學院(Fullerton College)最年輕畢業生的紀錄。

綜合《紐約郵報》等外媒報導,洪昊康自2020年秋天便開始在佛勒頓上學。當時他只有9歲,但由於洪媽媽認為,公立學校已無法再滿足洪昊康的好奇心,於是便讓他參加了佛勒頓的「特殊錄取計畫」,允許洪昊康在學校上課時,同時完成洪媽媽為其制定的家庭課程。

洪昊康表示,他一開始對於學院的課程感到十分緊張,但他很快就愛上了大學生活,「在這裡,我可以不斷地挑戰自己,去上更多的課」。洪媽媽也表示,洪昊康一個充滿好奇心、成熟、勤奮、自律、有上進心的孩子,因此佛勒頓的課程是兒子最好的選擇。

今年5月22日,洪昊康成功完成了他在佛勒頓的課程,取得歷史、社會科學、社會行為與自我發展、藝術與人類表達,以及科學與數學,共5個副學士學位,但洪昊康並不就此滿足,表示他計劃於明年再拿一個學位。

